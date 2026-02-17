ETV Bharat / state

बजट पर जवाब : नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार को आंकड़ों के आधार पर घेरा, बजट को बताया जुमलों की बारिश

जयपुर: राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए बजट पर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपना जवाब दिया और बजट को जुमलों की बौछार बताया. साथ ही आंकड़ों के आधार पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की. जूली ने करीब 1 घंटे तक सदन में अपनी बात रखी और सरकार की बजट घोषणाओं के साथ ही नीतियों को लेकर भी सवाल खड़े किए.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कहा कि इस सरकार की प्राथमिकता में चिकित्सा, शिक्षा और कृषि नहीं है. क्योंकि इन तीनों ही बड़े महकमों का बजट कम कर दिया गया है. जूली ने कहा कि पिछली बार शिक्षा के लिए 18.2 प्रतिशत का बजट रखा गया था, लेकिन इस साल 17.1 प्रतिशत बजट कर दिया है. डेढ़ लाख पद शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में भी सरकार ने बजट कम किया है. चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने पिछला बजट 8.4% रखा था, इस बार 8.1% कर दिया है. इसी के चलते आरजीएचएस में भुगतान नहीं हो रहा है.

पेंशनर्स और बुजुर्गों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है. जूली ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर के लिए बात की थी, लेकिन पिछली बार जहां सरकार ने कृषि पर 4.6% बजट दिया था, इस बार 4.5 प्रतिशत बजट दिया गया है, जो कि पिछली बार से कम है. उन्होंने कहा कि किसानों को सम्मान निधि नहीं दी जा रही है. इसके अलावा भरपाई की घोषणा नहीं की गई है. एससी एसटी इनकी प्राथमिकता में नहीं है.

राज्य को 1700 करोड़ रुपए कम मिलेंगे: जूली ने कहा कि इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन ने विकास के पहियों को पीछे धकेल दिया है. देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद 16वें वित्त आयोग से हमारा पैसा 6.3% से घटकर 5.93% कम कर दिया है. इसलिए इस साल राजस्थान को केंद्र से 1700 करोड़ रुपए कम मिलेंगे, क्या मुख्यमंत्री बार-बार दिल्ली जाकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा से प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाना चाहिए कि जो पूरा पैसा राजस्थान का है, वो उसे मिलना चाहिए.

कांग्रेस की सरकार बनी तो पेंशन 2000 रुपए देंगे: पेंशन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला उठाते हुए कहा कि इस सरकार में वृद्धा, विधवा और महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले 1250 रुपए की पेंशन भी समय पर नहीं दी जा रही है. हमारी सरकार बने तो 2000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे. जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने आईआईटी के तर्ज पर राजस्थान में इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करने की बात कही थी, लेकिन आज तक उसे नहीं बनाया है. इसके अलावा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जोधपुर में टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही थी, उसकी भी घोषणा आज तक नहीं की गई है. वहीं, प्रदेश में पहला एविएशन विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया गया था, उस पर भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है.

कर्मचारियों के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं: जूली ने कहा कि हमारी सरकार के समय लोकतंत्र मजबूत था, इसलिए कर्मचारी अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री से कर सकते थे. लेकिन इस सरकार में 9, 18, 27 के वेतनमान और सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए बजट में एक भी घोषणा नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारी नाराज हैं और आंदोलन कर रहे हैं. वकील भी राजस्थान में जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है.

