सरकार किसानों को नहीं दे पा रही छह घंटे बिजली, सिंचाई प्रभावित, नेता प्रतिपक्ष जूली ने उठाई ये मांग

अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के किसानों को लगातार छह घंटे बिजली देने की मांग को लेकर बिजली निगम के जीएमएस पर धरना देना पड़ा.

Tikaram Julie on farmers demand
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
November 21, 2025

अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को रबी सीजन की बुवाई व सिंचाई के लिए छह घंटे बिजली आपूर्ति नहीं दे पा रही है. कई जगहों पर किसानों को टुकड़ों में बिजली आपूर्ति दिए जाने से किसानों की समस्या बढ़ गई है. उन्होंने राज्य सरकार से किसानों को रबी सीजन में एक साथ छह घंटे बिजली देने की मांग की है.

टीकाराम जूली ने बयान जारी कर कहा कि रबी फसल की बुवाई के दौरान सिंचाई की मांग अचानक बढ़ जाती है. ऐसे में टुकड़ों में बिजली आपूर्ति दिए जाने से किसानों की समस्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि किसान खेतों में रात भर बिजली आपूर्ति मिलने का इंतजार करते हैं. बिजली आपूर्ति समय पर नहीं मिलने से किसानों की रबी की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है.

उन्होंने कहा कि खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को लगातार छह घंटे बिजली मिलना जरूरी है, लेकिन उन्हें मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिलने से खेतों में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. सरकार को चाहिए कि किसानों की पीड़ा को समझते हुए तुरंत कदम उठाए और एक साथ छह घंटे बिजली आपूर्ति दिलाने की व्यवस्था करे. नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि यदि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसानों की सिंचाई प्रभावित हुई तो रबी फसलों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ सकता है. जूली ने सरकार से रबी सीजन के लिए बिजली आपूर्ति का पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार करने और मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति देने की मांग की, जिससे किसानों की समस्या कम हो सके.

किसानों को धरना देना पड़ा: अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव के किसानों को लगातार छह घंटे बिजली देने की मांग को लेकर बिजली निगम के जीएमएस पर धरना देना पड़ा. इसके अलावा भी कई स्थानों पर किसानों ने एक साथ बिजली नहीं मिलने की समस्या उठाई है.

