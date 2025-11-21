ETV Bharat / state

सरकार किसानों को नहीं दे पा रही छह घंटे बिजली, सिंचाई प्रभावित, नेता प्रतिपक्ष जूली ने उठाई ये मांग

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )