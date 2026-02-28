ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का जयपुर में इलाज के दौरान निधन, अलवर में आज होगा अंतिम संस्कार

शुक्रवार देर शाम तबीयत बिगड़ने पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (SMS) में भर्ती करवाया गया था.

टीकाराम जूली की मां का निधन
टीकाराम जूली की मां का निधन (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 28, 2026 at 7:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता का शुक्रवार रात सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. शाम को जूली के सरकारी आवास पर उनकी माता बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई थी. बेहोशी की हालत में ही उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया. हालांकि चिकित्सकों की तमाम कोशिशें के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका और रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता की एसएमएस अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वन मंत्री संजय शर्मा,विधायक रफीक खान सहित कई अन्य नेता जानकारी लेने पहुंचे थे. एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी, सहित कई अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी उनको बचने के प्रयास किए लेकिन उन्होंने रात अंतिम सांस ली. वही जूली के माता की पार्थिव शरीर को लेकर परिजन शुक्रवार देर रात ही अलवर पहुंच गए हैं, जहां पर अलवर में शनिवार दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. जूली की मां के निधन की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष जूली को ढांढस बंधाया.

इसे भी पढ़ें: पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का लंबी बीमारी के बाद निधन, ऐसा था छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर

मुख्यमंत्री सहित कई अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पूजनीय माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. मां का जाना जीवन की अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अगाध दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दें.

डोटासरा ने किए कार्यक्रम रद्द : इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. दुख की घड़ी में जूली परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और टीकाराम जूली शोकाकुल परिवारजनों को संबल प्रदान करें.

इसे भी पढ़ें: सीएम भजनलाल और मंत्री भूपेंद्र यादव ने हेम सिंह भड़ाना को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को दी सांत्वना

डोटासरा ने कहा कि 28 फरवरी को बीकानेर में पंचायती राज और निकाय सम्मेलन और 1 मार्च को श्रीगंगानगर में भारत अमेरिका ट्रेड डील दिवस पर जनसभा में मेरे आने का कार्यक्रम था लेकिन आगामी दो दिवस के सभी कार्यक्रम निरस्त करके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के अंतिम यात्रा में शामिल होने जाऊंगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें.

TAGGED:

CLP LEADER TIKARAM JULI
टीकाराम जूली की मां का निधन
TIKARAM JULI MOTHERS DIED IN JAIPUR
TIKARAM JULI MOTHER PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.