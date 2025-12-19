ETV Bharat / state

अरावली परिभाषा बदलने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का केंद्र पर हमला, 'आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी'

जूली ने वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ही अरावली पर 'कैंची चलाने' का काम कर रहे हैं.

Save Aravalli Campaign
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Photo Courtesy: Tikaram Julie (FACEBOOK))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read
जयपुर: सौ मीटर से नीचे के पहाड़ों को अरावली पर्वत श्रृंखला के दायरे से बाहर करने के फैसले का नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी विरोध किया है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं. अब इसी मुद्दे पर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. जूली ने केंद्रीय वन मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अलवर और अजमेर से सांसद रहे हैं लेकिन अरावली पर ही 'कैंची चला रहे हैं'.

जूली ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले राजस्थान से होकर गुजरता है. इसलिए पूरे राजस्थान के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं. अरावली राजस्थान की आत्मा है. यदि अरावली खत्म हो जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी. जूली ने कहा कि आज पूरा देश प्रदूषण की चपेट में है, हमें इसकी तह में जाना होगा. हम एक तरफ प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ अरावली जो हमारा रक्षा कवच है, उसे खत्म करने के आदेश हुए हैं. अगर अरावली खत्म हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अरावली की परिभाषा बदल दी है. अब उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे 90 प्रतिशत पहाड़ अरावली से बाहर हो जाएंगे और उन पर वन अधिनियम लागू नहीं होगा और आसानी से खनन होने लगेगा.

अरावली का 80 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में: अरावली पर्वत श्रृंखला में 11,000 से अधिक पहाड़ आते हैं और उसका 80 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है. जहां से अरावली की शुरुआत होती है, वहीं थार रेगिस्तान रुकता है. जो गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें भी अरावली रोकने का काम करती है. इसके साथ ही अरावली जल भंडारण का भी काम करती है.

अलवर के सांसद ही अरावली मिटाने पर तुले: जूली ने कहा कि अलवर में भी पांडुपोल और भर्तृहरि जैसे धार्मिक स्थल अरावली की गोद में हैं, लेकिन अलवर से सांसद ही अरावली को बचाने की जगह उसे मिटाने पर तुले हुए हैं. जूली ने कहा कि इस सरकार को आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है कि आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से सांस ले पाएगी. उन्होंने कहा कि देशवासियों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप इसमें सहयोग करें, आवाज उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि सरकार इस एक्ट के अंदर अरावली की परिभाषा में किया गया संशोधन वापस लिया जाए. जूली ने कहा कि पूर्व की पीढ़ियों ने प्रकृति को संजोकर रखा है, लेकिन आज की पीढ़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा.

