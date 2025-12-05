ETV Bharat / state

'बाप बीमार और बेटा सैर सपाटे पर..', तेजस्वी यादव के सदन नहीं पहुंचने पर JDU का तंज

तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav Social Media )

पटना: बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे. सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण के लिए और दूसरे दिन सदन गए थे, इसके बाद से सदन नहीं जा रहे. इसको लेकर सत्ता पक्ष में राजनीति शुरू हो गयी है. नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां चले गए? जदयू ने तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा. टुअर हो गया विपक्ष: जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक रूप से टुअर (एक देहाती शब्द जिसका अर्थ कहीं का नहीं) हो गया है. विपक्ष के नेता शपथ लेकर महागठबंधन के घटक दलों को राजनैतिक गच्चा (ठगना) दे दिया. तेजस्वी यादव के सदन नहीं पहुंचने पर JDU का तंज (ETV Bharat) "मीडिया स्रोत से जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव यूरोप घूमने के लिए गए हैं. सैर सपाटा करने के लिए गए हैं. पिता (लालू यादव) बीमार और बेटा सैर सपाटा के लिए निकल पड़े हैं. लालू जी अपने बेटे को कैसा संस्कार दिए हैं." -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू क्या न्यायालय से अनुमति लिए तेजस्वी?: नीरज कुमार ने कहा कि एक तेजस्वी यादव हैं, जिनपर 420 का मामला दर्ज है. इसके बावजूद यूरोप घूम रहे हैं. जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आप सरकार में हैं तो क्यों नहीं खोज रहे हैं? इसपर नीरज कुमार ने कहा कि क्या तेजस्वी यादव न्यायालय से अनुमति लिए हैं. अगर लिए हैं तो सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दें.