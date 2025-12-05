ETV Bharat / state

'बाप बीमार और बेटा सैर सपाटे पर..', तेजस्वी यादव के सदन नहीं पहुंचने पर JDU का तंज

तेजस्वी यादव के सदन नहीं पहुंचने पर JDU ने तंज कसा. कहा कि पिता बीमार हैं और बेटा यूरोप घूम रहे हैं.

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Social Media)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे. सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण के लिए और दूसरे दिन सदन गए थे, इसके बाद से सदन नहीं जा रहे. इसको लेकर सत्ता पक्ष में राजनीति शुरू हो गयी है. नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां चले गए? जदयू ने तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा.

टुअर हो गया विपक्ष: जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक रूप से टुअर (एक देहाती शब्द जिसका अर्थ कहीं का नहीं) हो गया है. विपक्ष के नेता शपथ लेकर महागठबंधन के घटक दलों को राजनैतिक गच्चा (ठगना) दे दिया.

तेजस्वी यादव के सदन नहीं पहुंचने पर JDU का तंज (ETV Bharat)

"मीडिया स्रोत से जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव यूरोप घूमने के लिए गए हैं. सैर सपाटा करने के लिए गए हैं. पिता (लालू यादव) बीमार और बेटा सैर सपाटा के लिए निकल पड़े हैं. लालू जी अपने बेटे को कैसा संस्कार दिए हैं." -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

क्या न्यायालय से अनुमति लिए तेजस्वी?: नीरज कुमार ने कहा कि एक तेजस्वी यादव हैं, जिनपर 420 का मामला दर्ज है. इसके बावजूद यूरोप घूम रहे हैं. जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आप सरकार में हैं तो क्यों नहीं खोज रहे हैं? इसपर नीरज कुमार ने कहा कि क्या तेजस्वी यादव न्यायालय से अनुमति लिए हैं. अगर लिए हैं तो सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दें.

'तेजस्वी के साथ हिस्ट्री शीटर भी..': नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव यूरोप के किस देश में, किस शहर में, आपके साथ कौन-कौन हैं, इसकी जानकारी भी देनी चाहिए. मीडिया में खबर मिल रही है कि रमीज भी साथ में गया है. वह तो हिस्ट्री शीटर है. रमीज 11 मामलों में आरोपी है, हाल में जेल से निकला है तो क्या ऐसे में वह साथ में जाना चाहिए.

लालू यादव से अनुरोध: नीरज कुमार ने लालू यादव से अनुरोध किया कि राजनैतिक नजरबंदी तोड़िए, बाहर आईये और कहिए कि आपका बेटा बीमारी की अवस्था में कहां लापता हो गया है.

राजद ने किया बचाव: जदयू के बयान पर राजद के नेता तेजस्वी यादव का बचाव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सत्र चलने कहां दे रही है. जब मीडिया ने तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा तो इससे बचते नजर आए. राजद विधायक राहुल शर्मा ने कहा कि प्रश्नकाल होता तो तेजस्वी यादव सदन में जरूर होते.

"सरकार की मंशा ही नहीं थी कि शीतकालीन सत्र सही ढंग से चले. यदि ऐसा रहता तो सरकार प्रश्न काल भी संचालित करती. जब प्रश्न काल होता तो नेता प्रतिपक्ष सदन में जरूर रहते." -राहुल शर्मा, राजद विधायक

'तेजस्वी को रहना चाहिए था': विपक्षी में AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान भी तेजस्वी यादव के गायब होने पर सवार खड़ा कर रहे हैं. अख्तरुल ईमान का कहना है कि 'छोटा सत्र था. नेता प्रतिपक्ष को सदन में मौजूद रहना चाहिए था, जिससे विपक्ष को मजबूती मिलती. नेता प्रतिपक्ष के अनुपस्थित रहने से अच्छा मैसेज नहीं गया है.'

LEADER OF OPPOSITION TEJASHWI YADAV
BIHAR ASSEMBLY WINTER SESSION
तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र
TEJASHWI YADAV

