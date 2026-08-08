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JPSC-JSSC परीक्षा घोटाले पर नेताा प्रतिपक्ष का बड़ा हमला, बोले- CID जांच पर भरोसा नहीं

JPSC-JSSC परीक्षा घोटाले की CID की जांच और ADG की भूमिका पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं.

Leader of Opposition raised questions regarding CID investigation into JPSC JSSC exam scam in Jharkhand
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 4:42 PM IST

6 Min Read
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रांचीः झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच और एडीजी पर सवाल उठाए हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लगातार दो पोस्ट कर CID की जांच और CID के ADG मनोज कौशिक की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने CID को कठपुतली बना दिया है और एजेंसी असली मास्टरमाइंड्स को बचाने के लिए जांच की दिशा भटका रही है. उन्होंने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग भी उठाई.

CID की जांच पर भरोसा खत्म होने का दावा

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि JPSC और JSSC-CGL परीक्षा मामलों की जांच कर रही CID की कार्यप्रणाली पर अब युवाओं और आम लोगों का भरोसा नहीं रह गया है. उनका आरोप है कि CGL मामले में जांच की दिशा जानबूझकर बदली गई और असली दोषियों तक पहुंचने के बजाय नेपाल में कोचिंग लेने वाले छात्रों पर ही पूरा मामला केंद्रित कर दिया गया.

CGL में पुराने सवालों के हूबहू आने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि CGL परीक्षा के कई सवाल पुराने प्रश्नपत्रों से हूबहू उठाए गए थे और कुछ खास अभ्यर्थियों को पहले से इन सवालों की तैयारी कराई गई थी. उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में CID ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक महत्वपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों को सामने नहीं आने दिया.

मनोज कौशिक को बनाया जांच की साजिश का केंद्र

नेता प्रतिपक्ष ने CID के ADG मनोज कौशिक को सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज कौशिक के नेतृत्व में CID सरकार के इशारे पर काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि 2013 से 2015 के बीच हजारीबाग SP रहते हुए मनोज कौशिक पर बड़े पैमाने पर कोयला चोरी में शामिल होने के आरोप लगे थे. उन्होंने कहा कि तत्कालीन IG मुरारीलाल मीणा ने कथित तौर पर इस मामले का खुलासा किया था.

कमजोर FIR कर असली मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश

बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि CID ने FIR दर्ज करने से पहले आरोपों की पर्याप्त जांच नहीं की और जानबूझकर कमजोर FIR दर्ज की गई. उनके मुताबिक इसका मकसद सत्ता से जुड़े लोगों और कथित मास्टरमाइंड्स को जांच के दायरे से बाहर रखना है.

JPSC चेयरमैन से पूछताछ, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं?

नेता प्रतिपक्ष ने JPSC चेयरमैन से चार बार पूछताछ किए जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जांच का पूरा फोकस परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी पर डालने की कोशिश हो रही है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि तलाशी और जांच के नाम पर महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने और बड़े चेहरों को बचाने का खेल चल रहा है.

मीडिया में जांच की जानकारी लीक करने पर भी सवाल

बाबूलाल मरांडी ने CID पर जांच से जुड़ी जानकारियां नियमित रूप से मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक पेशेवर जांच एजेंसी को जांच की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए. उनके मुताबिक इससे जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटकाने और एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है.

पूरी परीक्षा प्रक्रिया हाईजैक करने का मामला

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है. उनका आरोप है कि यह सुनियोजित तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का मामला है. जिसमें पैसे के बदले अयोग्य उम्मीदवारों को सफल कराने की कोशिश की गई. उन्होंने सत्ता के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की.

अभय कुमार तिवारी पर भी उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी से जुड़े बताए जा रहे अभय कुमार तिवारी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. मरांडी का आरोप है कि तिवारी खुद धोखाधड़ी के जरिए कई दूसरी परीक्षाओं में नौकरी हासिल कर चुका है. उन्होंने सवाल किया कि अगर पुराने मामलों में भी हेरफेर के आरोप सामने आए हैं, तो CID ने उन मामलों में अब तक नई FIR क्यों नहीं दर्ज की?

छोटे लोगों को बनाया जा रहा मोहरा

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि CID छोटे अभ्यर्थियों और निजी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई दिखाकर असली दोषियों तक पहुंचने से बच रही है. उनका कहना है कि सत्ता के गलियारों में बैठे प्रभावशाली लोगों से पूछताछ और कार्रवाई नहीं होना जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है.

CBI जांच की मांग, सरकार से सीधा सवाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर राज्य सरकार के हाथ साफ हैं और उसे किसी बात का डर नहीं है, तो JPSC-JSSC से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI को सौंपने में उसे हिचक क्यों है? उन्होंने सरकार से इस मामले में सीधे जवाब देने की मांग की.

दो आधिकारिक जांचों के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती

बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि अगर मनोज कौशिक के खिलाफ एसीबी में इतनी गंभीर शिकायतें और जांच हुई थीं, तो उन्हें CID जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी क्यों दी गई? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण पद देकर यह संदेश दिया है कि पुलिस विभाग में राजनीतिक संरक्षण ज्यादा अहम है.

JSSC-CGL जांच को भटकाने का भी आरोप

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मनोज कौशिक के CID का प्रभार संभालने के बाद JSSC-CGL मामले की जांच की दिशा बदल गई. उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट में CID की ओर से दिए गए शपथपत्र में भी भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे जांच कमजोर हुई. इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या सरकार की ओर से जवाब आना बाकी है.

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