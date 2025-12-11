ETV Bharat / state

छात्रवृत्ति अटकने के लिए राज्य सरकार है जिम्मेवार, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2022 के गाइडलाइन का दिया हवाला

झारखंड विधानसभा के शीत सत्र में नेता प्रतिपक्ष ने छात्रवृत्ति से जुड़ा मामला सदन में उठाया.

Leader of Opposition raised issue of scholarships in House During winter session of Jharkhand Legislative Assembly
सदन की कार्यवाही में भाग लेते नेता प्रतिपक्ष (सौ. JVSTV)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 4:26 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरु होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूचना के तहत सत्ता पक्ष को कुछ सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि बार बार सत्तापक्ष की ओर से सुझाव आते है कि केंद्र से जुड़े मामलों में भुगतान के लिए भाजपा के विधायक सहयोग करें. लेकिन पड़ताल में पता चला की छात्रवृत्ति का मामला तो कुछ और ही है. हालांकि इस सुझाव पर विभागीय मंत्री की ओर से सदन में कोई जवाब नहीं आया.

इस वजह से लटका है छात्रवत्ति का मामला- बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है. दरअसल, केंद्र से एक गाइडलाइन के आधार पर ग्रांट मिलता है. लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने ही खुद 2022 में पूर्व के गाइडलाइन की जगह नया गाइडलाइन बना लिया है. इसकी वजह से एसटी-एससी, ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है.

लिहाजा, पहले राज्य सरकार को अपनी गड़बड़ी सुधारनी होगी. उन्होंने कहा कि संसदसीय कार्य मंत्री और कल्याण मंत्री को अपने पदाधिकारियों को लेकर दिल्ली जाना चाहिए. क्योंकि राज्य सरकार के गाइडलाइन की वजह से सभी कैटेगरी के छात्रों को अलग-अलग छात्रवृत्ति मिलती है. इसको ठीक करने के लिए केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठना पड़ेगा.

बकाया पर मंत्री सुदिव्य की ये थी दलील

8 दिसंबर को सदन में एक सवाल के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रवृत्ति के विषय पर एक डाटा पेश किया था. उन्होंने कहा था कि पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रों के लिए साल 2023-24 में 271.37 करोड़ की मांग रखी गई थी. इसकी तुलना में केंद्र से सिर्फ 77.31 करोड़ रु. मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 253.21 करोड़ की मांग की गई. इसकी जगह महज 33.57 करोड़ ही मिले. साल 2025-26 में 370.17 करोड़ की मांग की गई. लेकिन इसके एवज में एक पैसा भी नहीं मिला.

इसी तरह ओबीसी से जुड़े प्री-मैट्रिक छात्रों के साथ भी सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि साल 2023-24 में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप मद में 67.88 करोड़ की मांग की गई थी. बदले में सिर्फ 7.35 करोड़ रु मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 66.14 करोड़ के बदले महज 11.61 करोड़ मिले. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 45.91 करोड़ की मांग रखी गई लेकिन सिर्फ 3.95 करोड़ रु. मिले.

कल्याण मंत्री ने बताया था कहां अटका है पेंच

वहीं, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने 9 दिसंबर को छात्रवृत्ति के सवाल पर कहा था कि इसको लेकर केंद्र से गुहार लगाने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा था कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकार के दायरे में आता है और 70 प्रतिशत भुगतान पूरा भी किया जा चुका है. असल समस्या केंद्र-राज्य शेयरिंग से जुड़ा है. कल्याण मंत्री ने बताया था कि अगर केंद्र का शेयर राज्य तक नहीं पहुंचेगा तो वित्त विभाग हमें पैसा जारी नहीं कर पाएगा.

