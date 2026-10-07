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नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखा पत्रः इस मामले में की उच्चस्तरीय जांच की मांग

रांचीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग में सार्वजनिक धन के गबन और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग में सार्वजनिक धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित गंभीर मामले सामने आ रहे हैं. जनस्वास्थ्य के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग पर किसी भी स्तर की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है. अतः इस विषय पर तत्काल निर्णय लेकर स्वतंत्र जांच, अभिलेखों के संरक्षण और दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से उन्हें भी लिखित रूप में अवगत कराने की मांग की है.

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज मामले की जांच से संबंधित प्रकाशित समाचार का हवाला देते हुए स्वास्थ्य योजनाओं की वित्तीय निगरानी और विभागीय नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र से प्राप्त ₹11 करोड़ से अधिक की राशि में से लगभग ₹6.97 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है इसमें ₹4.16 करोड़ से अधिक की राशि आरोपी ब्लॉक अकाउंट मैनेजर तथा उसके परिजनों और परिचितों के खातों में हस्तांतरित किए जाने का उल्लेख है.

मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संबंधित अवधि में आहरण एवं व्ययन अधिकारी का दायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास था ऐसे में जांच को केवल संबंधित संविदाकर्मी तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा. भुगतान की स्वीकृति, खातों के संचालन, व्यय के सत्यापन और निगरानी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच आवश्यक है.

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन का निजी खातों में पहुंचना गंभीर विषय- नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन का निजी खातों में पहुंचने पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह वित्तीय नियंत्रण और पर्यवेक्षण की गंभीर विफलता दर्शाता है. यह राशि जनता के उपचार, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निर्धारित थी. इसके दुरुपयोग का प्रत्यक्ष प्रभाव उन गरीब एवं वंचित नागरिकों पर पड़ता है, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर हैं.

इस प्रकरण के साथ ही विगत दस वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लगभग ₹6,000 करोड़ के आवंटन और उसके उपयोग में व्यापक अनियमितताओं के आरोपों की भी समग्र जांच आवश्यक है. उक्त राशि का अभिलेखों से सत्यापन करते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में आवंटन, आहरण, भुगतान, खरीद और वास्तविक आपूर्ति की जांच कराई जानी चाहिए. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विभिन्न विषयों पर जांच कराने का आग्रह किया है.