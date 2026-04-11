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ट्रेजरी घोटाला पर सियासत: नेता प्रतिपक्ष का सीएम को पत्र, सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग

रांचीः झारखंड के हजारीबाग और बोकारो जिला में ट्रेजरी से हुई अवैध वित्तीय निकासी पर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया है.

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पिछले कुछ दिनों से उजागर हो रहे ट्रेजरी घोटाले पर चिंता जताते हुए कहा है कि अब पूरे देश में यह गंभीर चिंता और चर्चा का विषय बन चुका है. यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं प्रतीत होता, बल्कि यह एक व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है. परिस्थितियां इस प्रकार बनती दिख रही हैं जैसे चारा घोटाला के काले अध्याय की पुनरावृत्ति हो रही हो.

इस पत्र में आगे कहा गया है कि जिस प्रकार चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी से 140 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई थी, उसी तरह वर्तमान में झारखंड के कई जिलों में, पुलिस विभाग के माध्यम से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले सामने आ रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

उन्होंने पत्र में लिखा है कि अब तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, इस घोटाले की पुष्टि बोकारो, हजारीबाग, साहिबगंज, गढ़वा और पलामू जैसे जिलों में हो चुकी है. केवल इन जिलों से ही 35 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी का संकेत मिला है. यह आंकड़ा अपने आप में गंभीर है लेकिन जिस गति से नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह घोटाला कहीं अधिक व्यापक और गहरा हो सकता है.

बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से इन बिन्दुओं पर सीएम को कराया ध्यान आकर्षित