नए जिलों के गठन पर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना, बोले- चुनावी साल में जनता को गुमराह करने का नया शिगूफा
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, पिछली गारंटियां पूरी नहीं हुईं, अब नई घोषणाओं से ध्यान भटकाने में जुटी है सुक्खू सरकार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:09 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 8:42 AM IST
मंडी: नए जिले के गठन को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछली चुनावी गारंटियां पूरी करने में विफल रहे हैं और अब नए जिलों के गठन जैसे मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. मंडी में अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.
नए जिलों के गठन पर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "यदि सरकार वास्तव में जनहित में नए प्रशासनिक जिलों का गठन करना चाहती थी, तो इस दिशा में कार्यकाल की शुरुआत में ही कदम उठाए जाने चाहिए थे. चुनावी वर्ष नजदीक आने पर इस तरह के मुद्दे उठाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. देश में जनगणना की प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक और राजस्व सीमाओं से जुड़े प्रतिबंधों को ध्यान में रखना जरूरी है. भाजपा इस विषय पर पार्टी स्तर पर चर्चा करने के बाद अपना आधिकारिक पक्ष रखेगी. पंचायत और नगर निकाय चुनावों के परिणामों से सरकार की नीतियों को लेकर जनता की नाराजगी सामने आई है. कांग्रेस सरकार अब नई घोषणाओं के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता पहले किए गए वादों का हिसाब चाहती है."
सोना महापात्रा की टिप्पणी को लेकर भी घेरा
इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने मशहूर सिंगर सोना महापात्रा की हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण और कचरा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं पर की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, "प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के दावों और जमीनी स्थिति के बीच अंतर दिखाई दे रहा है. कई स्थानों पर कचरे के ढेर और प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट की कमी से हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहे हैं. सरकार को जनता से टैक्स वसूलने के साथ-साथ राजस्व का इस्तेमाल सड़कों, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहिए. पर्यावरण संरक्षण और कचरा निष्पादन की व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए."
सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक गतिविधियों और सरकारी हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ध्यान प्रदेश के विकास और जनसमस्याओं के समाधान के बजाय दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक केंद्रित है. उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जनहित और विकास कार्यों के लिए होना चाहिए तथा उनके उपयोग में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को नई घोषणाएं करने से पहले अपनी पुरानी गारंटियों और वादों का हिसाब जनता को देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है और आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी.
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