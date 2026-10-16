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नए जिलों के गठन पर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना, बोले- चुनावी साल में जनता को गुमराह करने का नया शिगूफा

नए जिलों के गठन पर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर खड़े किए सवाल ( ETV Bharat )

मंडी: नए जिले के गठन को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछली चुनावी गारंटियां पूरी करने में विफल रहे हैं और अब नए जिलों के गठन जैसे मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. मंडी में अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

नए जिलों के गठन पर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "यदि सरकार वास्तव में जनहित में नए प्रशासनिक जिलों का गठन करना चाहती थी, तो इस दिशा में कार्यकाल की शुरुआत में ही कदम उठाए जाने चाहिए थे. चुनावी वर्ष नजदीक आने पर इस तरह के मुद्दे उठाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. देश में जनगणना की प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक और राजस्व सीमाओं से जुड़े प्रतिबंधों को ध्यान में रखना जरूरी है. भाजपा इस विषय पर पार्टी स्तर पर चर्चा करने के बाद अपना आधिकारिक पक्ष रखेगी. पंचायत और नगर निकाय चुनावों के परिणामों से सरकार की नीतियों को लेकर जनता की नाराजगी सामने आई है. कांग्रेस सरकार अब नई घोषणाओं के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता पहले किए गए वादों का हिसाब चाहती है."