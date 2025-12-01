ETV Bharat / state

राधे-राधे विवाद पर सुक्खू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर, बोले- व्यवस्था पतन के 3 साल, सरकार की उलटी गिनती शुरू

'राधे-राधे' विवाद पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Jairam Thakur Slams HP Sukhu Govt
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 5:58 PM IST

4 Min Read
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में राधे-राधे पर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. विधानसभा परिसर में आज विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश हर तरफ से संकटों से घिरा है, लेकिन कांग्रेस सरकार जश्न मनाने में लगी है. साथ ही उन्होंने 4 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रस्तावित 'व्यवस्था पतन के तीन साल, बदलो भ्रष्ट सरकार' रैली पर प्रशासनिक पाबंदियों को लेकर भी नाराज़गी जताई है. नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं.

धर्मशाला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से 'राधे-राधे' के नारे लगाकर विपक्ष को सीधा जवाब देने की कोशिश की. इस पर विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि, हिमाचल एक तरफ आपदा, दूसरी तरफ आर्थिक संकट और तीसरी तरफ कानून-व्यवस्था के बिखराव से जूझ रहा है. ऐसे समय में सरकार जश्न जैसे कार्यक्रमों की बात कर रही है, जबकि जनता पीड़ा में है.

राम और राधे से क्यों पंगा ले रहे मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर

राधे-राधे वायरल वीडियो विवाद पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री को शासन चलाने में शालीनता और संयम दिखाना चाहिए. मुख्यमंत्री को धार्मिक भावनाओं पर टिप्पणी करते समय संवेदनशीलता और संयम, रखना चाहिए. आज प्रदेश जिस संकट से गुजर रहा है, उसमें सरकार को संवेदनशील बनने की जरूरत है लेकिन हालात ये है कि जनता पीड़ित है और कांग्रेस सरकार जश्न मनाने की बात कर रही है. राधे-राधे पर जिस तरह सवाल उठाया गया, उससे हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं. आज स्टेज पर नारे लगाकर अपनी ही गलती सुधारने की कोशिश की गई है. हमने साफ कहा है कि हमसे राजनीतिक लड़ाई कीजिए, लेकिन राम और राधे से क्यों पंगा ले रहे हैं?"

'ऊना में कानून-व्यवस्था का नंगा नाच'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, भाजपा लगातार जनता के मुद्दे उठाती रही है और अब 4 दिसंबर की रैली का थीम 'व्यवस्था पतन के तीन साल, बदलो-बदलो भ्रष्ट सरकार' तय किया गया है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोन लेने की हर हद पार कर दी है और ऊना में कानून-व्यवस्था का 'नंगा नाच' चल रहा है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि रैली की तैयारी समय से प्रशासन को बता दी गई थी, सभी नियम पूरे किए गए थे, लेकिन अब सरकार रैली स्थल बदलवाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि, तीन दिन पहले तक सब ठीक था, लेकिन अचानक दबाव बनाकर कार्यक्रम को पुलिस मैदान धर्मशाला में शिफ्ट करने की कोशिश शुरू कर दी गई है.

'कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों और कर्मचारियों को ठगा'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों और कर्मचारियों को ठगा है. कोई गारंटी पूरी नहीं हुई. नशे के खिलाफ अभियान एक दिन की रस्म न होकर कड़े और लम्बे अभियान की जरूरत है. उन्होंने कहा कि, हमारी 4 दिसंबर की रैली पूरी तरह नियमों के अनुसार तय की गई है. प्रशासन को साफ कह दिया है कार्यक्रम तय जगह पर ही होगा, इसे बदला नहीं जाएगा. सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. लोग बदलाव के मूड में हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी रैली हर हाल में करेंगे.

'लंबी होनी चाहिए नशे के खिलाफ लड़ाई'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, नशे के खिलाफ लड़ाई लंबी होनी चाहिए. यह एक दिन का कार्यक्रम नहीं है. कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए, बेरोजगारों और कर्मचारियों सबको छला है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार 4 दिसंबर की रैली का असली संदेश यही है 'व्यवस्था पतन के तीन साल, बदलो-बदलो भ्रष्ट सरकार'. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, "कांग्रेस की हालत ऐसी है कि अब सरकार अल्टो में फिट होकर ही निकल जाएगी.'

