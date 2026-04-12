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कांग्रेस सरकार ने आपकी मांग पर खोले संस्थान बंद किए, आप भी कांग्रेस को वोट देना बंद करें- जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, काम करने के बजाए जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं कुछ लोग.

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@JairamThakur)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 10:07 PM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों का दौरा कर वहां के निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. उन्होंने हिमाचल पंचायत चुनावों पर कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आपसी तालमेल और विकास के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरें. साथ ही उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में तो सरकार को झटका लगेगा ही आगामी विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी.

'कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "प्रदेश को कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से मुक्ति दिलाकर विकास की एक नई इबारत लिखेगी. कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है. आते ही इन्होंने आपके इलाके में आपकी मांग पर खुले संस्थान बंद कर दिए. इन्होंने आपके 10 काम बंद कर दिए आप भी अब एक काम करना कि कांग्रेस को वोट देना ही बंद करें, ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसा न हो. आज हिमाचल के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में जो सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सौजन्य से ही संभव हो पाया है. आज जिस सड़क से यहां पहुंचा हूं उसका निर्माण भी केंद्र से मिले 14 करोड़ की राशि से हुआ है. आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ था और आज इसका निर्माण पूरा हुआ है."

सराज विधान सभा क्षेत्र की इस पटकरी-भड़हा-सिल्ह- कशीम्बलीधार की 18 किमी लंबी सड़क से जुड़ने वाली पंचायतों बागी, खुनाची, डगैल, पालेऊणीधार, थरापड़, रूभड़ी, शिल्ह, भड़हा की जनता से मुलाकात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सड़क विधायक प्राथमिकता से बनी हैं. नाबार्ड द्वारा 14 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ का प्रावधान पूर्व की भाजपा सरकार के समय 2018 में किया था. सारी प्रक्रिया पूरी कर 2021 में काम शुरू हुआ और 2025 में बनकर तैयार हुई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड के माध्यम से निरंतर मिल रहे बजट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के 'पीठ का बोझा' उतारने का काम किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है.

विरोधियों द्वारा उनके क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि, 29 वर्षों से विधायक के रूप में मैंने इन दुर्गम रास्तों को पैदल नापा है और जनता के दुख-दर्द को करीब से महसूस किया है. मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ही उनकी विधानसभा की सभी पंचायतें सड़कों से जुड़ चुकी थीं और उनके कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के पूरे हिमाचल का एक समान विकास सुनिश्चित किया गया.

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@JairamThakur)

'काम करने वाली नहीं, काम रोकने वाली सरकार'

वहीं, वर्तमान सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि, यह सरकार 'काम करने वाली नहीं, बल्कि काम रोकने वाली सरकार' है, जिसने सत्ता में आते ही प्रदेश में चल रहे 2000 से अधिक जनहितकारी संस्थानों को बंद कर दिया. उन्होंने CM और मंत्रियों की बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि, सत्ता जनता की सेवा और विकास के लिए मिली है, न कि बदले की भावना से काम करने के लिए. कुछ लोग काम करने के बजाए जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं. अब तक 6 मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई इतना झूठ नहीं बोलता था.

'जनता के बीच भी झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "मुख्यमंत्री पद की एक मर्यादा होती है जो पहली बार तार-तार होते हुए सबने देखी है. मुख्यमंत्री जनता के बीच भी झूठ बोलते हैं और विधानसभा में भी झूठ बोलकर गुमराह करते हैं. अब तो हद ही हो गई है उच्च न्यायालय तक में झूठ का सहारा लेकर चुनाव टालने तक का प्रयास किया गया, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी है. चुनाव टालने की इनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई."

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