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'कांग्रेस सरकार में हिमाचल को लूटने में लगे नेता से लेकर अधिकारी, अफसरों की कठपुतली बन कर रह गए CM'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा, सरकार बदलने पर कारगुजारी पर होगा विचार.

Leader of Opposition Jairam Thakur on Sukhu Govt
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 11:04 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव पर लग रहे आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना सधा है. साथ ही कांग्रेस सरकार के शासनकाल में नेताओं से लेकर अधिकारियों पर हिमाचल को लूटने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि, मुख्य सचिव के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रहे है. यदि तथ्य सही है तो बहुत गंभीर विषय है. मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

'अधिकारियों की कठपुतली बन कर रह गए सीएम'

नेता प्रतिपक्ष जायराम ठाकुर ने कहा कि, "प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं, क्योंकि उन अधिकारियों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है. देश में केवल तीन राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में पार्टी का खर्च चलाने के लिए कुछ लोगों को काम में लगाया है और उन लोगों को पूछने की हिम्मत मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "कांग्रेस की सरकार में नेता से लेकर अधिकारी तक हिमाचल प्रदेश को लूटने में लगे हैं. आलम यह है कि जिसके हाथ जो लग रहा है वो लूट रहे हैं. मुख्यमंत्री केवल भाजपा को कोसने का काम कर रहे हैं. सूक्खु जी सूक्खु रहेंगे कभी सुखविंदर सिंह नहीं बन पाएंगे. अभी भी टुच्ची बाते कर रहे हैं. प्रदेश में विकास की बात करने के बजाय भाजपा नेताओं को बोल रहे हैं कि जयराम ठाकुर को निपटा देंगे."

'हिमकेयर पर बिना सिर पैर की बातें कर रहे मुख्यमंत्री'

हिमकेयर में 1100 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, जबकि कुल खर्च ही इस योजना पर 450 करोड़ हुआ है. अब कह रहे हैं 110 करोड़ का हुआ है. मुख्यमंत्री बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शुरुआत आप कर रहे हो खत्म हम करेंगे. फावड़ा जब दूसरे के हाथ में होता तो जड़ तक नहीं बचेगी. प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने वाली है और भाजपा सरकार आएगी और जो अधिकारी काम करवा रहे हैं उनकी कारगुजारी भी देखी जाएगी.

Leader of Opposition Jairam Thakur
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

'एंट्री टैक्स पर सरकार करे पुनर्विचार'

वहीं, एंट्री टैक्स को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार ने निशाना साधते हुए कहा कि, बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. यदि बाहरी राज्यों में हिमाचल के लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बॉर्डर पर हिमाचल की गाड़ियों को रोका जा रहा है और एंट्री टैक्स बढ़ाने के बाद इसका असर पर्यटन कारोबार पर बहुत ज्यादा होगा. बाहरी राज्यों के टैक्सियों द्वारा हिमाचल में पर्यटकों को नहीं लाया जाएगा. इससे हिमाचल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा. सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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