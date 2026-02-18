ETV Bharat / state

'RDG पर चर्चा राजनीति से प्रेरित, भाजपा हिमाचल हित में खड़ी, सरकार की हठधर्मिता से प्रदेश को नुकसान'

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में RDG बंद होने को लेकर हुई तीन दिवसीय सत्र के बाद मुख्यमंत्री के जवाब पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष के सदस्यों ने सदन के बाहर आकर नारेबाजी करते रहे और इसी बीच मुख्यमंत्री अपना भाषण देते रहे. आरडीजी को बहाल करवाने को लेकर सदन में प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं, सदन से बाहर आने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर हिमाचल के हितों के साथ खड़े न होने के आरोप लगाए गए. वहीं, विपक्ष ने सरकार पर हिमाचल को बेचने के आरोप लगाए. विपक्ष ने कहा कि हिमाचल हित के लिए हमेशा खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के अपने राजनीतिक हित के लिए उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं.

सदन में बहती रही मुख्यमंत्री के झूठ की धारा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सदन में लगातार झूठ बोला जा रहा है. मुख्यमंत्री जवाब देते हुए लगातार गलत आंकड़े पढ़ रहे थे. उनका उत्तर देने के लिए हमने समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला. मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को वेल में आकर नारेबाजी करनी पड़ी, लेकिन हमारा पक्ष नहीं सुना गया और मुख्यमंत्री के झूठ की धारा सदन में बहती रही. जब से यह सत्र चला है सत्ता पक्ष से लगातार यह बात कही जा रही थी कि आडीजी खैरात नहीं है अधिकार है. विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री भी लगातार गलत आंकड़े अलग–अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे. मुख्यमंत्री वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन से विपरीत आंकड़े दे रहे हैं. कितना झूठ सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं."