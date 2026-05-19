कचरा कलेक्शन करने निकले नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, कहा-ट्रिपल इंजन की सरकार में राजधानी का हाल बेहाल
रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का कहना है, बीजेपी के 62 पार्षद हैं. विधायक-सांसद यहां से हैं फिर भी कचरे का ढेर जमा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 19, 2026 at 5:50 PM IST
रायपुर: शहर में पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम से लेकर प्रदेश और केंद्र तक भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद कचरे के ढेर लग हैं. सरकार की नाकामी के बीच रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी खुद गाड़ी लेकर अपने वार्ड में घर-घर पहुंचे और लोगों के सहयोग से जमा कचरा उठवाया.
कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि जब सत्ता के हर स्तर पर भाजपा है, तब जनता को बुनियादी सफाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है.
''ट्रिपल इंजन की सरकार में राजधानी कचरे के भरोसे''
नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा, रायपुर नगर निगम में 62 पार्षद, चार विधायक, सांसद, मंत्री और केंद्र तक भाजपा की सरकार होने के बावजूद राजधानी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा हुई है. शहर में छह दिनों से घर-घर कचरा नहीं उठ पाने के कारण लोगों के बीच भारी नाराजगी है. आकाश तिवारी का कहना है कि भाजपा सिर्फ ट्रिपल इंजन सरकार होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. महापौर, परिषद, विधायक, सांसद और मंत्री सभी चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि जनता गंदगी और दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है.
नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी पहुंचे कचरा उठवाने
सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी खुद मैदान में उतरे. अपने वार्ड पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक-34 में आम लोगों के सहयोग से गाड़ी लेकर घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा किया. कई दिनों से जमा कचरे को निकलवाते हुए आकाश तिवारी ने कहा, बीमारी फैलने से रोकना सबसे जरूरी है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर रामकी कंपनी की गाड़ियां नहीं आएंगी तो वे खुद जनता के बीच जाकर कचरा उठवाने का काम जारी रखेंगे. आकाश तिवारी ने कहा, जरूरत पड़ी तो आगे भी वे खुद गाड़ी चलाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राजधानी की जनता को गंदगी और बीमारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है.
रामकी कंपनी ने बंद किया काम, 78 करोड़ बकाया
रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही DSW रामकी कंपनी ने काम पूरी तरह बंद कर दिया है. कंपनी का आरोप है कि रायपुर नगर निगम ने मार्च 2025 से अब तक करीब 78 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ. कंपनी का कहना है कि निगम की ओर से सिर्फ आंशिक भुगतान किया जा रहा. जबकि डीजल, गाड़ियों के मेंटेनेंस और कर्मचारियों के वेतन सहित संचालन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी ने कचरा कलेक्शन रोक दिया गया है.
ड्राइवरों की हड़ताल से और बिगड़े हालात
वहीं कचरा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और कर्मचारी भी वेतन वृद्धि और समय पर भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला.
स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल
खास बात यह है कि इसी दौरान केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम का रायपुर दौरा प्रस्तावित है. ऐसे समय में शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था ने नगर निगम की तैयारियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कवर्धा में 2 दिन से लापता हेड कॉन्स्टेबल की मिली लाश, दुष्कर्म केस में जमानत के बाद PHQ में था अटैच
कवर्धा में दिनदहाड़े मर्डर, शराब पीने के दौरान विवाद के बाद दोस्त को मार डाला, समाज ने किया थाने का घेराव
सुशासन तिहार 2026 में जमीन पर बैठे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, लोगों की समस्याओं का किया हल