जामताड़ा में प्रेमी युगल की मौतः नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की मांग
जामताड़ा में प्रेमी युगल की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. नेता प्रतिपक्ष ने इसकी जांच की मांग की है.
Published : October 25, 2026 at 11:16 PM IST
जामताड़ा: जिला में बीते दिनों कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रेमी युगल का शव विद्यासागर रेलवे स्टेशन के आगे ट्रैक पर पाया गया. इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया है. बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री और जामताड़ा पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है ताकि पीड़ित को न्याय मिले और दोषी को मुक्ति ना मिले. साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी लिखा है कि जामताड़ा पुलिस और जिला प्रशासन मोबाइल डिटेल और तकनीकी पहलुओं को के आधार पर निष्पक्ष जांच करें.
प्रेमी युगल ने दी थी जान!
करमाटांड़ थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल ने अपनी जान दे दी थी. इससे पहले दोनों ने मंदिर में शादी की और अपने इंस्टाग्राम में वीडियो डालकर गांव वालों से यह कहा कि दोनों की लाश को एक ही जगह दफना दे. इसके दूसरे दिन रेलवे लाइन पर दोनों की लाश मिली. दोनों के साथ एक दुपट्टे से बंधे हुए मिले थे.
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर जांच शुरू की
इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद कर्माटांड़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसके बाद शवों को परिजनों के हवाले किया और छानबीन शुरू कर दी. हालांकि मामले में कर्माटांड़ थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे द्वारा बताया गया कि मामले को लेकर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और इसी लेकर दोनों ने अपनी जान दे दी, आगे जांच की जा रही है.
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