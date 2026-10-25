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जामताड़ा में प्रेमी युगल की मौतः नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की मांग

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

जामताड़ा: जिला में बीते दिनों कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रेमी युगल का शव विद्यासागर रेलवे स्टेशन के आगे ट्रैक पर पाया गया. इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया है. बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री और जामताड़ा पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है ताकि पीड़ित को न्याय मिले और दोषी को मुक्ति ना मिले. साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी लिखा है कि जामताड़ा पुलिस और जिला प्रशासन मोबाइल डिटेल और तकनीकी पहलुओं को के आधार पर निष्पक्ष जांच करें.