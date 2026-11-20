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रांची होटवार जेल मामलाः सीबीआई जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी के होटवार जेल में बंदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग की है.

नेता प्रतिपक्ष ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, आरोपित बंदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित करने तथा अधिकारियों की संपत्ति और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जाँच कराने की मांग की है. साथ ही मई 2026 के महिला बंदी यौन शोषण प्रकरण और जेल में पूर्व में हुई अनियमितताओं की भी व्यापक जांच कराने की मांग की है.