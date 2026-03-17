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सदन में उठा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का मामला, जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा

रांची: सदन में मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला उठा. ध्यानाकर्षण शुरु होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया. इसकी वजह से बबलू महतो और रवि रौशन समेत कई छात्रों को गंभीर चोटें लगी हैं.

अंतिम बार 2016 में हुई थी जे-टेट परीक्षा

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साल 2016 में अंतिम बार जे-टेट की परीक्षा हुई थी. जब तक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे, तब तक शिक्षक से जुड़ी परीक्षा नहीं दे पाएंगे. जब अभ्यर्थी परीक्षा की मांग करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है. लिहाजा, सरकार को हर साल जे-टेट की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी शिक्षक चयन से जुड़ी परीक्षा के लिए पात्र हो सकें. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस मामलो के गंभीरता से लेना चाहिए.

31 मार्च तक परीक्षा कराने की है तैयारी: मंत्री

इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जे-टेट को लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई नाकामियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में 25 परीक्षाएं हो जानी थी लेकिन आज 14वीं परीक्षा ही हो पाई है. प्रक्रियाओं को सीधा करने में वक्त लगता है. जे-टेट की परीक्षा नहीं होने के लिए 2014 से 2019 तक सरकार चलाने वाले भी जवाबदेह हैं.