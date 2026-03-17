सदन में उठा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का मामला, जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा
विधानसभा में ध्यानाकर्षण शुरू होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष ने जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आलोचना की.
Published : March 17, 2026 at 8:35 PM IST
रांची: सदन में मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला उठा. ध्यानाकर्षण शुरु होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया. इसकी वजह से बबलू महतो और रवि रौशन समेत कई छात्रों को गंभीर चोटें लगी हैं.
अंतिम बार 2016 में हुई थी जे-टेट परीक्षा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साल 2016 में अंतिम बार जे-टेट की परीक्षा हुई थी. जब तक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे, तब तक शिक्षक से जुड़ी परीक्षा नहीं दे पाएंगे. जब अभ्यर्थी परीक्षा की मांग करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है. लिहाजा, सरकार को हर साल जे-टेट की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी शिक्षक चयन से जुड़ी परीक्षा के लिए पात्र हो सकें. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस मामलो के गंभीरता से लेना चाहिए.
31 मार्च तक परीक्षा कराने की है तैयारी: मंत्री
इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जे-टेट को लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई नाकामियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में 25 परीक्षाएं हो जानी थी लेकिन आज 14वीं परीक्षा ही हो पाई है. प्रक्रियाओं को सीधा करने में वक्त लगता है. जे-टेट की परीक्षा नहीं होने के लिए 2014 से 2019 तक सरकार चलाने वाले भी जवाबदेह हैं.
उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक परीक्षा होनी है. लेकिन छात्र अधीर होकर सड़क पर उतर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा. इसलिए सी-टेट को झारखंड में नहीं आने दिया गया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि 31 मार्च तक परीक्षा हो जाएगी.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यही घोषणा पहले ही कर देते. तिथि की घोषणा अब तक क्यों नहीं हुई. अगर घोषणा हुई होती तो छात्रों को सड़क पर उतरने की नौबत ही नहीं आती. नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पूर्ववर्ती सरकार की कमियों की वजह से मामला लटका हुआ है.
सरकार कराएगी जे-टेट परीक्षा: मंत्री सुदिव्य कुमार
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पिछले छह वर्षों से सत्ता में है. लिहाजा, कब तक पूर्ववर्ती सरकार पर दोषारोपण किया जाता रहेगा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने छात्रों को उकसा और भड़काकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतारा था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हाईकोर्ट के निर्देश में सरकार निश्चित समय पर जे-टेट की परीक्षा कराएगी.
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