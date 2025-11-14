Bihar Election Results 2025

'बिहार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं' -भूपेंद्र सिंह हुड्डा

हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में कानून व्यवस्था और बिहार चुनाव परिणामों पर बड़ा बयान दिया है.

Bihar elections Result 2025
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
Published : November 14, 2025 at 8:19 PM IST

झज्जरः हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिहार के चुनावी नतीजों और दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर बड़ा बयान दिया है. बिहार चुनाव के ताजा नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "नतीजे चौंकाने वाले हैं. जिस तरह राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन की रैलियों में भारी भीड़ दिखी थी. और जनता का मजबूत समर्थन दिखाई दे रहा था, उससे यह उम्मीद बनी हुई थी कि गठबंधन आसानी से सरकार बना लेगा. माहौल में जो उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही थी, उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि नतीजे इस तरह पलट जाएंगे."

लोकतंत्र में परिणामों का सम्मान किया जाता हैः हुड्डा ने कहा "रैलियों में उमड़ी भीड़ और जनता के रुख से यह लग रहा था कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. लेकिन जो नतीजे आए हैं, उनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. आखिर ऐसे नतीजे कैसे आए, पार्टी इस पर गंभीरता से जांच करेगी.” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "लोकतंत्र में परिणामों का सम्मान किया जाता है, लेकिन जब जमीन पर दिखने वाली स्थिति और अंतिम नतीजों में बड़ा फर्क दिखाई दे तो उस पर पार्टी स्तर पर मंथन जरूरी हो जाता है."

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

'हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश है': राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "राज्य में कानून व्यवस्था खराब है. सरकार खुद मान रही है. राज्य में 80 संगठित गिरोह अपराध में लगे हुए हैं. पुलिस का एडीजी और एएसआई का कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है तो लोगों को कैसे विश्वास होगा. यह मैं नहीं कह रहा हू. केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश है."

'दिल्ली ब्लास्ट-लापरवाही साफ दिखती है': दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट पर सवाल पूछे जाने पर हुड्डा ने इस घटना को 'खौफनाक और चिंताजनक' बताया. उन्होंने कहा कि 'देश की राजधानी में ऐसी घटना होना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी विफलता को दर्शाता है.' भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "दिल्ली में हुआ धमाका बेहद खौफनाक है. यह साफ दिखता है कि कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही रही है. दोषियों को खोज कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ऐसी घटनाएं देश की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं.”

