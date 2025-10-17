ETV Bharat / state

'हरियाणा में भाजपा का एक साल पूरी तरह से नाकाम रहा'- भूपेंद्र हुड्डा

आज नायब सैनी सरकार की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ है. इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहली प्रतिक्रिया दी.

Bhupinder Hooda on BGP Government
हरियाणा विधनसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 4:40 PM IST

भिवानी: हरियाणा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को भिवानी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह असफल और जनविरोधी बताया. कार्यकर्ताओं ने हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया.

बुनियादी मुद्दों से भटक चुकी है हरियाणा सरकार: पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि "एक साल में प्रदेश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं मिला." उन्होंने आरोप लगाया कि "भाजपा सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों से भटक चुकी है और अब केवल जुमलों के सहारे सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है."

कांग्रेस के समय आय के मामले में राज्य अग्रणी थाः उन्होंने कहा कि "हरियाणा कांग्रेस शासनकाल में विकास दर और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज भाजपा शासनकाल में राज्य की हालत यह हो चुकी है कि किसान, मजदूर, कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित विभिन्न वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं. बेरोजगारी और किसान संकट में तो हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है. यह भाजपा सरकार की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है. कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाने का काम कर रही है."

भूपेंद्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA
HARYANA GOVERNMENT ANNIVERSARY
नायब सैनी सरकार की पहली वर्षगांठ
BHUPINDER HOODA ON BGP GOVERNMENT

