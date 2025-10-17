ETV Bharat / state

'हरियाणा में भाजपा का एक साल पूरी तरह से नाकाम रहा'- भूपेंद्र हुड्डा

हरियाणा विधनसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ( Etv Bharat )