देवघर एम्स पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, मरीजों से ली सुविधाओं की जानकारी
देवघर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एम्स अस्पताल का दौरा किया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 11:17 PM IST
देवघर: मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने एम्स का निरीक्षण किया.
इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने एम्स में मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली. साथ ही जिन मरीजों को परेशानी हो रही थी, उनसे भी उनकी समस्या जानी. इसके बाद बाबूलाल मरांडी की तरफ से एम्स प्रबंधन को कई सुझाव दिए गए. उनके साथ दिल्ली से आई इनफ्लुएंसर और यूट्यूबर की एक टीम भी मौजूद थी, जो एम्स की व्यवस्थाओं की सराहना कर रही थी.
बता दें कि विकसित भारत कार्यक्रम के तहत 30 सदस्यीय कमेटी का आगमन हुआ है, जो संथाल परगना में भारत सरकार की योजनाओं का अवलोकन करेगी और संथाल में हो रहे विकास के बारे में जानेगी.
वहीं, एम्स में निरीक्षण करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली से आए यूट्यूबर और इनफ्लुएंसर की टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जब राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय राज्य में इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं थी.
उन्होंने कहा कि राज्य गठन से पहले जब वह भारत सरकार के मंत्री थे, तो उनके आवास में हृदय से जुड़ी बीमारी के सैकड़ों मरीजों का जमावड़ा लगा रहता था. उन्होंने इस समस्या को देखने के बाद जब राज्य के पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो रांची के एक निजी अस्पताल से सामान्य स्थापित कर सरकार की तरफ से मरीजों के इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए दिए जाते थे.
वहीं, उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सात वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो भी मेडिकल कॉलेज बने हैं, वह अभी तक आधे-अधूरे हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी योजनाएं लाई गई हैं, उसी से राज्य के लोग लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में झारखंड में जब एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से राज्य का और भी विकास होगा.
बता दें कि बाबूलाल मरांडी मंगलवार को देवघर पहुंचे और विकसित भारत कार्यक्रम के तहत 30 सदस्यीय कमेटी के आगमन के बाद उनका स्वागत किया.
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