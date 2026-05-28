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स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एफआईआर कराने की धमकी पर बोले बाबूलाल- मैं डरकर भागने वालों में नहीं

रांचीः स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा FIR करने की धमकी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह बाबूलाल मरांडी गिरफ्तारी से डर कर भागने वालों में नहीं है यदि हिम्मत है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए. झारखंड की जनता के हित, राज्य के सम्मान और भ्रष्टाचार खिलाफ वे हर संघर्ष के लिए तैयार हैं. गुरुवार को जामताड़ा में कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने यह बातें कहीं.

उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस उनकी है, फिर प्रेस में बोलने की जरूरत ही क्या है. आप सीधे एफआईआर करवाकर अरेस्ट करवा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के अनियमितताओं की जानकारी उजागर हुई है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

मेडिकल उपकरणों, दवाओं आदि की खरीद और अस्पतालों के निर्माण में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी का खेल हुआ है. कैग रिपोर्ट पर कार्रवाई की बजाय राज्य सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की गीदड़ भभकी दी जा रही है. इस गीदड़ भभकी से वे डरने वाले नहीं हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी ती एफआईआर की धमकी