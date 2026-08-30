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कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के साथ हमेशा किया छल- बाबूलाल मरांडी

रांची: परिसीमन को केंद्र में रखकर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के संयोजन में आदिवासी एकता महाजुटान रैली हुई. इस मंच पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति हुई. जिस पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों से हमेशा छल किया है और एक खास वर्ग ने उसमें सहयोगी की भूमिका निभाई है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के हक पर डाका डालने, इन्हें बरगलाने, राज्य की लगातार बदलती डेमोग्राफी को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के साथ धोखा किया है. कांग्रेस द्वारा सहयोगी के रूप में आदिवासियों को बरगलाने और गुमराह करने के लिए संस्थान का उपयोग किया गया है. जिन्होंने भी आदिवासी समाज को सदैव भ्रमित किया है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड बनने की मांग देश स्वतंत्र होने के साथ ही जोर पकड़ने लगी थी लेकिन कांग्रेस ने बड़ी राजनीतिक धूर्तता के साथ लगातार इस मांग को अनसुना और नजरअंदाज किया. नेता प्रतिपक्ष ने जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव और शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलनों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस झारखंड निर्माण के आंदोलनों को खरीदती और दबाती रही. कांग्रेस ने यहां के लोगों की भावनाओं की कभी कद्र नहीं किया, कांग्रेस आदिवासियों के साथ छल, धोखा करती रही है.

इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर शुतुरमुर्ग की तरह हम सिर छुपा कर रहेंगे तो शिकारी आएगा और मुर्गा का शिकार करके चला जाएगा. जयपाल सिंह मुंडा का जो मुर्गा छाप था, कांग्रेस उसे पहले भी शिकार कर चुकी है, कांग्रेस का वही खेल आज भी बदस्तूर जारी है. कांग्रेस का शुरू से सिद्धांत रहा है कि आदिवासी के नाम पर चिल्लाओ और उन्हें हाशिए पर धकेल दो, आज स्थिति बहुत ही खतरनाक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को यहां तक पहुंचाने में कौन जिम्मेवार रहा है, आज भी कौन जिम्मेवार है, इसके बारे में हम सबों को विचार और चर्चा करनी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहां तक संविधान से प्रदत्त आदिवासियों के अधिकार की बात है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पूरी तरह सुरक्षित है. आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है. नरेंद्र मोदी इन अधिकारों पर खरोंच तक नहीं आने देंगे. बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी समाज के लोगों से कांग्रेस और ऐसे संगठनों और वर्गों की चाल में नहीं फंसने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लूटने की इजाजत नहीं दे सकती है, इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ी जाएगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को रैली में शामिल होने के लिए एक धर्म गुरू की ओर से पत्र जारी किया जाता है. उन्होंने कहा कि रैली में नहीं जाने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना वसूलने की धमकी दी गई. इससे संबंधित उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाया. कांग्रेस आदिवासियों की झूठी हितैषी और लोकतंत्र की हिमायती बनती है और यहां इसके संवाहक धार्मिक संगठन बनी हुई है. उनके इस कृत्य पर तरस और गुस्सा भी आता है. इस प्रकार का राजनीति खेल अगर ये खेलेंगे और आदिवासियों को बरगलाने का कोई काम करेगा तो यह बर्दाश्त से बाहर है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, इस पर ना कांग्रेस और न ही राज्य सरकार. डुगडुगी बजाकर आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करने वालों के द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बदलती डेमोग्राफी पर कांग्रेस और हेमंत सरकार की चुप्पी घातक है.