सत्ता सुख के लिए जेएमएम सरकार में बनी हुई है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं: बाबूलाल मरांडी
गढ़वा में बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है. साथ ही कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा है.
Published : May 22, 2026 at 9:03 PM IST
गढ़वा: भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव, दिल्ली में आदिवासी सम्मेलन सहित कई मुद्दों पर बयान दिया और जेएमएम पर निशाना साधा है.
दरअसल, गढ़वा के तेतरी चंद्रवंशी बीएड कॉलेज में भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के समापन समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया. जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कई अहम बिंदुओं पर जानकारी दी.
राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा, जेएमएम पर निशाना
प्रशिक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता सुख पाने के लिए जेएमएम सरकार में बनी हुई है. इनको देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाला राज्यसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी और चुनाव में जीत पर दर्ज करेगी.
आदिवासी सम्मेलन से कांग्रेस को क्यों हो रहा दर्दः बाबूलाल
वहीं दिल्ली में आयोजित आदिवासी सम्मेलन को लेकर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति और सवाल उठाए जाने पर बाबूलाल ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों (कांग्रेस) ने विरोध क्यों किया. लोकतंत्र में किसी भी सामाजिक संगठन को जिला, राज्य या राजधानी में अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है. कोई भी संगठन धरना-प्रदर्शन करता है तो विरोध होता है. लगता है उन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं उनकी दुकान-दौरी न बंद हो जाए. कांग्रेस के नेता इसी बात को लेकर चिंतित हैं.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मोर्चा अनुसूचित जनजाति भाई-बहनों के हितों की रक्षा के लिए बना है. अगर वे अपनी रक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार के समक्ष धरना दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह संगठन किसी को भी मंच पर बुला सकते हैं. आरएसएस कोई बाहरी संगठन नहीं है. देश का संगठन है और राष्ट्रभक्त संगठन है.
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