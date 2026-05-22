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सत्ता सुख के लिए जेएमएम सरकार में बनी हुई है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं: बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )