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नेता प्रतिपक्ष का डीजीपी पर निशानाः खुद इस्तीफा देकर अपनी और झारखंड की भी लाज बचाने की दी नसीहत

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा की कार्यशैली से नाराज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर जमकर भड़ास निकाली है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को खुद इस्तीफा देकर अपनी और झारखंड की भी लाज बचाने की नसीहत दी है.