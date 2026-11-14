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विधि व्यवस्था पर हमलावर हुए नेता प्रतिपक्षः कहा- झारखंड में थाना से लेकर जेल तक असुरक्षित

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रेस वार्ता (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार के खिलाफ हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर निशाना साधा है.

प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से थाना से लेकर जेल की स्थिति है उससे साफ जाहिर होता है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. उन्होंने जेल में एक विचाराधीन कैदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस मामले में आरोपी बने जेल अधीक्षक और कैदियों को वहां से हटाकर जांच कराने की मांग की है.