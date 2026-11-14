विधि व्यवस्था पर हमलावर हुए नेता प्रतिपक्षः कहा- झारखंड में थाना से लेकर जेल तक असुरक्षित
रांची में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 14, 2026 at 7:47 PM IST
रांचीः झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार के खिलाफ हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए जमकर निशाना साधा है.
प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से थाना से लेकर जेल की स्थिति है उससे साफ जाहिर होता है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. उन्होंने जेल में एक विचाराधीन कैदी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस मामले में आरोपी बने जेल अधीक्षक और कैदियों को वहां से हटाकर जांच कराने की मांग की है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बेहद ही दुखद घटना है, जिसमें एक कैदी को रामनवमी, सरहुल और होली जैसे अवसर पर लगातार उसके साथ अत्याचार होता रहा जब इसकी लिखित शिकायत उसने की तो उसे फाड़ कर फेंक दिया गया. इससे पहले होटवार जेल में एक महिला कैदी के साथ घटना हुई थी जिस मामले को मैंने उठाया था बातें अदालत तक पहुंची और सरकार ने इसे भी लीपापोती कर दिया. इस तरह हम कह सकते हैं कि अब जेल भी सुरक्षित नहीं है.
कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाने वाली नाबालिग को बाल आश्रय गृह में रखकर सरकार दिलाए न्याय- बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे दुष्कर्म के आरोप को बेहद गंभीर बताया है. साथ ही कहा है कि पीड़ित बच्ची से कोई नहीं मिले क्योंकि जिस तरह से उसने आरोप लगाए हैं उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि बच्ची को बाल आश्रय गृह में रखकर सरकार न्याय दिलाने का प्रयास करे.
उन्होंने कहा कि आरोपी कांग्रेस विधायक आदतन अपराधी के रूप में हैं, जिनके उपर 2018 में कांड दर्ज किया गया था. उन्होंने पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि पिछले दिनों पीड़िता हमसे मिली थी और पूरी घटना की जानकारी हमें दी थी मैंने उसे थाना में कांड दर्ज कराने की सलाह दी थी.
उन्होंने कहा कि उस बच्ची के साथ आरोपी विधायक के घर मारपीट होती थी और विधायक के द्वारा दुष्कर्म की जाती थी यह बातें उसने हमें बताई थी. ऐसे में पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कठोर कार्रवाई करें जिससे इस बच्ची को न्याय मिल सके.
इस मामले में एक पत्रकार के ऊपर कांड दर्ज किए जाने की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब कोई मामला उजागर करता है तो इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़की को काम पर भेजने वाले लोगों पर भी मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए.
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