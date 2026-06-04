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लातेहार में सरकारी दवाइयां फेंकने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, कहा- आखिर यह कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था

लातेहार में सरकारी दवाइयां फेंकने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है.

Leader of Opposition Babulal Marandi targeted government over dumping of medicines in Latehar
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 4:15 PM IST

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रांचीः एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सुर्खियों में है. दरअसल लातेहार के मनिका में बड़ी मात्रा में सरकारी दवा फेंके जाने की घटना सामने आई है.

इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लातेहार के मनिका में मनिका थाना और दो मुहान नदी के बीच के जंगल में सरकारी दवाइयों के फेंके जाने की घटना को लेकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.

उन्होंने कहा है कि इस घटना ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ये केवल दवाइयां नहीं थीं, बल्कि गरीब मरीजों के इलाज का अधिकार, जनता के टैक्स का पैसा और सरकारी जवाबदेही सड़क पर बिखरी हुई हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जनता की इस पीड़ा से ज्यादा सोशल मीडिया पर रील बनाने, कैमरे के सामने बयान देने और आलोचकों को मुकदमे व केस की धमकी देकर डराने में दिलचस्पी दिखाई देती है.

नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया के अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आज झारखंड का गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में दवा के लिए भटक रहा है, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं जांच की सुविधा नहीं और जहां कुछ उपलब्ध है वहां दवाइयों का टोटा दूसरी तरफ लाखों रुपये की सरकारी दवाइयां सड़क किनारे फेंक दी जाती हैं. आखिर यह कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है?

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जब जनता सवाल पूछती है, पत्रकार मुद्दा उठाते हैं, विपक्ष आवाज उठाता है या सोशल मीडिया पर लोग सरकार की विफलता बताते हैं, तब जवाब देने के बजाय केस-मुकदमे की धमकी देकर लोगों को चुप कराने की नाकाम कोशिश शुरू हो जाती है. क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध है? क्या जनता अपने टैक्स के पैसे का हिसाब भी नहीं मांग सकती?

रील और कैमरों से अस्पताल नहीं चलते- बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए कहा कि रील और कैमरों से अस्पताल नहीं चलते. डायलॉगबाजी से मरीजों का इलाज नहीं होता, धमकी देकर सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती. जब मरीज दवा के बिना परेशान थे, तब ये दवाइयां सड़क पर कैसे पहुंचीं? किसके संरक्षण में यह लापरवाही हुई? अब तक कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? या फिर हमेशा की तरह मामले को दबाने और सवाल पूछने वालों को डराने का खेल चलेगा?

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि आखिर कब तक गरीबों की जिंदगी, जनता के टैक्स के पैसे और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ऐसा मजाक होता रहेगा?

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