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देश में तेल का पर्याप्त भंडार, विरोधी अराजकता फैलाने की कर रहे कोशिश- नेता प्रतिपक्ष

आज देश ही नहीं दुनिया संकट से गुजर रही है और वह संकट पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है वह है. इस कारण से ग्लोबल एनर्जी का जो क्राइसिस है वह हर किसी को पता है. इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं ताकि देशवासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए वह खड़े हैं. इतना ही नहीं आज जब विपक्ष यह कह रहा है कि पेट्रोल-डीजल की देश में कमी है तो पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है. लेकिन जान-बूझकर इस देश में या प्रदेश में विपक्ष के लोग पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है.

रांचीः गैस की किल्लत को लेकर चल रहे सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सत्ताधारी दलों पर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक हों या मंत्री हों एक प्रकार से अराजकता की स्थिति को पैदा करने की कोशिश में लगे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कम कर रहे हैं वह नेशन फर्स्ट के मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं. 2014 से पहले जहां 27 देश से भारत में तेल आता था आज दुनिया के 40 देश से हम तेल को आयात करते हैं. आज इसी कारण से तेल की कोई दिक्कत नहीं है. झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके दाम कम किया तो राज्य सरकार को जो वैट (VAT) कम करना चाहिए पर उन्होंने कम नहीं किया. झारखंड में आज भी अधिक वसूला जाता है.

वास्तव में अगर झारखंड सरकार उपभोक्ताओं के प्रति इतना चिंतित होती तो बिना विलंब किए हुए तत्क्षण वह पेट्रोल डीजल में वैट कम करके उपभोक्ता को राहत देने का काम करती. राज्य सरकार घड़ियाली आंसू बहा करके प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश में जुटी है यह कहीं से भी उचित नहीं है. कांग्रेस के नेता हमेशा देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए चाहे वह वोट चोरी का मामला हो फिर का विरोध हो यह तमाम मुद्दों पर कोशिश करते रहे हैं. इतना ही नहीं कोरोना के समय में भी वह किस तरह की बातें करते थे यह किसी से छुपा हुआ नहीं है.

आज अगर पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है तो स्वाभाविक है की संकट है. इस संकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल के स्टॉक को इतनी करके रखे हैं कि भविष्य में कोई किल्लत नहीं होगी. 2014 से पहले देश में तेल के स्टॉक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश में बड़ी मात्रा में कई महीनों तक हम तेल की आपूर्ति निर्बाध रूप से देश की जनता को दे सकते हैं. गैस के कनेक्शन को भी 2014 से पहले मात्र 14 करोड़ लोगों के घर में थी और आज की तारीख में 33 करोड़ से अधिक कनेक्शन है. इतनी बड़ी योजना को देश की जनता को पहुंचाया जा रहा है तो विपक्ष परेशान है.

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