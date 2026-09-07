बाबूलाल मरांडाी ने JSSC-CGL मामले में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच कराने की मांग
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी-सीजीएल मामले में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 4:33 PM IST
रांचीः जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में एक तरफ सीआईडी की जांच चल रही है. वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बहाने राज्य के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए जांच की मांग की है.
नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया के एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि JSSC-CGL मामले की जांच को प्रभावित करने, उसे गलत दिशा में ले जाने और डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट कराने के आरोपों से घिरे पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हिचकिचाहट कई सवालों को जन्म दे रहा है.
सीआईडी जांच पर बाबूलाल ने खड़े किए सवाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अनुराग गुप्ता छात्रों द्वारा लगाए गए पेपर लीक के आरोपों को गलत साबित करने पर आमादा थे? क्यों वे खुलेआम मीडिया के सामने आकर इन आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे? झारखंड के छात्र और बेरोजगार आज यही सवाल पूछ रहे हैं. जिस अधिकारी की भूमिका पर ही जांच को प्रभावित करने के गंभीर सवाल खड़े हों, उस पर कार्रवाई किए बिना CID की जांच और उसकी निष्पक्षता पर आखिर भरोसा कैसे किया जा सकता है?
उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि अगर आपको झारखंड के लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य से जरा भी सरोकार है, तो डरिये मत, हिम्मत दिखाइए. इस अधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराइए और दोष साबित होने पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए. क्योंकि जब वर्दी की आड़ में जांच से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोग जेल नहीं जायेंगे तो भविष्य में कोई भी अधिकारी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले नहीं डरेगा.
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