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बाबूलाल मरांडाी ने JSSC-CGL मामले में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच कराने की मांग

रांचीः जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में एक तरफ सीआईडी की जांच चल रही है. वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बहाने राज्य के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए जांच की मांग की है.

नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया के एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि JSSC-CGL मामले की जांच को प्रभावित करने, उसे गलत दिशा में ले जाने और डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट कराने के आरोपों से घिरे पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हिचकिचाहट कई सवालों को जन्म दे रहा है.

सीआईडी जांच पर बाबूलाल ने खड़े किए सवाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अनुराग गुप्ता छात्रों द्वारा लगाए गए पेपर लीक के आरोपों को गलत साबित करने पर आमादा थे? क्यों वे खुलेआम मीडिया के सामने आकर इन आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे? झारखंड के छात्र और बेरोजगार आज यही सवाल पूछ रहे हैं. जिस अधिकारी की भूमिका पर ही जांच को प्रभावित करने के गंभीर सवाल खड़े हों, उस पर कार्रवाई किए बिना CID की जांच और उसकी निष्पक्षता पर आखिर भरोसा कैसे किया जा सकता है?