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JSSC नियुक्ति घोटाला: बड़ी मछलियों को बचाने के लिए बयानों से हटाए जा रहे नाम- बाबूलाल मरांडी

​रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़े नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच को लेकर राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है. झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर सीआईडी जांच की दिशा और कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान जांच केवल सच्चाई को दबाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कवायद बनकर रह गई है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगाए संगीन आरोप

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर लिखा कि जैसी आशंका पहले से जताई जा रही थी, ठीक वैसी ही शिकायतें अब सामने आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि मामले में पकड़े गए आरोपियों और पूछताछ के दायरे में आए लोगों द्वारा जब भी किसी हाई-प्रोफाइल नेता, वरिष्ठ अधिकारी या उनके बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत के लेन-देन और संलिप्तता का खुलासा किया जाता है, तो उनके बयानों से उन महत्वपूर्ण हिस्सों को जबरन हटवा दिया जा रहा है.

​अधिकारियों पर बयान दर्ज न करने का दबाव

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि जांच दल में शामिल कुछ कनिष्ठ अधिकारियों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर जानकारी दी है कि उनके उच्चाधिकारी ऐसे संवेदनशील बयानों को केस डायरी और रिकॉर्ड में शामिल न करने का भारी दबाव बना रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि इन शिकायतों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह जांच के नाम पर निष्पक्षता का गला घोंटने और रसूखदारों को अभयदान देने का सीधा मामला है.

​पूछताछ की वीडियोग्राफी न होने पर उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े और संवेदनशील घोटाले में बयान दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी होनी चाहिए. मूल रिकॉर्डिंग को बिना किसी काट-छांट या छेड़छाड़ के सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से बयान न बदल सके. उन्होंने सवाल किया कि किसी रसूखदार का नाम आते ही उसे रिकॉर्ड से बाहर रखने की बेचैनी क्यों है?

​जांच अधिकारियों की भूमिका पर संदेह