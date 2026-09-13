JSSC नियुक्ति घोटाला: बड़ी मछलियों को बचाने के लिए बयानों से हटाए जा रहे नाम- बाबूलाल मरांडी
झारखंड में जेएसएससी नियुक्ति घोटाला की सीआईडी की जांच पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 3:34 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़े नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच को लेकर राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है. झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर सीआईडी जांच की दिशा और कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान जांच केवल सच्चाई को दबाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कवायद बनकर रह गई है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगाए संगीन आरोप
बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर लिखा कि जैसी आशंका पहले से जताई जा रही थी, ठीक वैसी ही शिकायतें अब सामने आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि मामले में पकड़े गए आरोपियों और पूछताछ के दायरे में आए लोगों द्वारा जब भी किसी हाई-प्रोफाइल नेता, वरिष्ठ अधिकारी या उनके बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत के लेन-देन और संलिप्तता का खुलासा किया जाता है, तो उनके बयानों से उन महत्वपूर्ण हिस्सों को जबरन हटवा दिया जा रहा है.
अधिकारियों पर बयान दर्ज न करने का दबाव
नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि जांच दल में शामिल कुछ कनिष्ठ अधिकारियों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर जानकारी दी है कि उनके उच्चाधिकारी ऐसे संवेदनशील बयानों को केस डायरी और रिकॉर्ड में शामिल न करने का भारी दबाव बना रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि इन शिकायतों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह जांच के नाम पर निष्पक्षता का गला घोंटने और रसूखदारों को अभयदान देने का सीधा मामला है.
पूछताछ की वीडियोग्राफी न होने पर उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े और संवेदनशील घोटाले में बयान दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी होनी चाहिए. मूल रिकॉर्डिंग को बिना किसी काट-छांट या छेड़छाड़ के सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से बयान न बदल सके. उन्होंने सवाल किया कि किसी रसूखदार का नाम आते ही उसे रिकॉर्ड से बाहर रखने की बेचैनी क्यों है?
जांच अधिकारियों की भूमिका पर संदेह
जांच की निगरानी कर रहे अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि पहले अनुराग गुप्ता की भूमिका को लेकर साक्ष्य नष्ट करने और घोटाले से इनकार करने के आरोप लगे थे. अब दूसरे अधिकारी मनोज कौशिक की अगुवाई में चल रही जांच में भी यही देखने को मिल रहा है कि केवल छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि घोटाले के असली सूत्रधार जांच की आंच से पूरी तरह सुरक्षित हैं.
जांच में जुटे अफसरों को चेतावनी और नसीहत
बाबूलाल मरांडी ने जांच दल में शामिल अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि वे डिजिटल साक्ष्य मिटाने या दबाव में मनमाने बयान दर्ज कराने का खेल तुरंत बंद करें. उन्होंने कहा कि आज किसी प्रभावशाली को बचाने के लिए हटाया गया सच कल स्वयं उन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल बनकर खड़ा होगा. उन्होंने नई पीढ़ी के अफसरों को नसीहत दी कि सत्ता की कृपा पाने के लिए अपनी साख और करियर को दांव पर न लगाएं, क्योंकि कल जवाबदेही तय होने पर कोई साथ नहीं देगा.
सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल CBI जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस मामले की बिना किसी देरी के सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए. साथ ही उन्होंने सभी डिजिटल साक्ष्यों, मूल बयानों और वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की, ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले असली गुनहगारों और उन्हें संरक्षण देने वालों को सजा दिलाई जा सके.
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