जामताड़ा में वीबी जी राम जी जन चौपाल कार्यक्रम, नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना
जामताड़ा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वीबी जी राम जी जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
Published : January 27, 2026 at 9:22 PM IST
जामताड़ा: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को जामताड़ा में पार्टी द्वारा आयोजित वीबी जी राम जी जन चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. साथ ही पेसा एक्ट का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासी के सम्मान अधिकार के लिए पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को जामताड़ा के श्यामपुर मोड रानीडीह पंचायत पहुंचे. जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. यहां भाजपा द्वारा आयोजित वीबी जी राम जी जन चौपाल कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया. जहां ग्रामीणों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) किए गए योजना के बारे में चर्चा की और समग्र जानकारी दी.
कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना
जन चौपाल कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G किया है. जिसके तहत अब मजदूरों को 125 दिन का काम मिलेगा जो कि पहले 100 दिन का होता था. अब मजदूर अगर काम के लिए आवेदन करेंगे तो 15 दिन में काम मिलेगा और 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार भत्ता देगी. इससे पहले ऐसा नहीं होता था, जिसके चलते कांग्रेस को परेशानी हो रही है और इसका विरोध जता रही है.
'प्रधानमंत्री गांव का कैसे विकास हो ये सोच रखते हैं'
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और गांव का विकास कैसे हो यह सोच रखते हैं. इसका नतीजा ये है कि आज गांव में बिजली-सड़क पहुंच रही है और देश तरक्की कर रहा है. इसी विकासपरक सोच के कारण मनरेगा को बेहतर किया गया है, जिससे गांव के मजदूरों को काम मिले और गांव का विकास हो.
पेसा एक्ट को लेकर जताया विरोध, आदिवासी के अधिकार के लिए पार्टी लड़ेगी लंबी लड़ाई
इस जनसभा के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से वार्ता की. उन्होंने पेसा एक्ट लागू किए जाने को लेकर चर्चा करते हुए इसका विरोध जताया. उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट में जो प्रावधान आदिवासी के सम्मान रूढ़िवादी परंपरा के कारण के अधिकार लाभ मिलना चाहिए वह शब्द को रखा ही नहीं गया है. जिसका भाजपा विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि आदिवासी का जो अधिकार और लाभ है, इसको लेकर पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी.
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराडी ने इस जन चौपाल के अलावा जिला के आयोजन अन्य कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मंत्रणा की. नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने समर्थित उम्मीदवारों को एकजुट होकर काम करने का भी आह्वान किया.
