Jharkhand Assembly Special Session: MMDR संशोधन पर झारखंड सरकार के संकल्प के खिलाफ उतरे बाबूलाल मरांडी
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में MMDR संशोधन पर सरकार के संकल्प का नेता प्रतिपिक्ष बाबूलाल मरांडी ने विरोध किया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 26, 2026 at 5:02 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में MMDR संशोधन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश राजकीय संकल्प के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ा विरोध जताया.
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे के बहाने राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले संसाधनों और अनुदान का सही इस्तेमाल नहीं करने वाली राज्य सरकार अब राजस्व में संभावित कमी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है. बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चुनौती देते हुए केंद्र से पिछले वर्षों में मिले कर हस्तांतरण, अनुदान, उनके उपयोग, लंबित परियोजनाओं और विकास कार्यों के परिणामों का विस्तृत श्वेत पत्र सदन में पेश करने की मांग की.
केंद्र से मिलने वाले कर हस्तांतरण और अनुदान में वृद्धि
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार दावा कर रही है कि Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 के कारण सेस मद में हर साल 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा. लेकिन सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि केंद्र से अब तक कितनी राशि मिली और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच झारखंड को केंद्र से 56,090 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण मिला था. वहीं, 2014 से 2024 के बीच यह राशि बढ़कर 2,26,444 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह केंद्र से मिलने वाला अनुदान भी 25,818 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,01,241 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाले संसाधनों में हुई इस वृद्धि को राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड में केंद्र सरकार की ओर से संचालित सड़क, रेलवे, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति और उनसे मिलने वाले परिणामों पर जवाब देने से बच रही है.
सरकार से पूछे कई सवाल, श्वेत पत्र की मांग
बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से सवाल किया कि पिछले वर्षों में केंद्र से प्राप्त कर हस्तांतरण और अनुदान का विभागवार कितना इस्तेमाल हुआ? केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार ने अपना निर्धारित अंशदान समय पर उपलब्ध कराया या नहीं? कितनी परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक कारणों से लंबित हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास में कितना उपयोग किया गया है.
उन्होंने राज्य में निवेश, उद्योगों की स्थिति और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा. उनका कहना था कि केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से राज्य की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जातीं. सरकार को अपने कामकाज का हिसाब सदन में देना चाहिए.
खदानों का संचालन नहीं होने से राज्य को नुकसान
नेता प्रतिपक्ष ने खनन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि झारखंड में कितनी खदानें वास्तव में संचालित हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आवंटित खदानों को चालू कराने की दिशा में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जबकि इनके संचालन से राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है. उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि झारखंड में कुल 444 बालू घाट हैं. इनमें से 301 की नीलामी हुई फिलहाल केवल 14 बालू घाटों का ही संचालन हो रहा है. इसी तरह लौह अयस्क की 49 खदानों में से 15 लीज पर आवंटित हैं लेकिन केवल 6 खदानें चालू हैं. बॉक्साइट की 37 खदानों में से महज 17 का संचालन हो रहा है.
पीएम मोदी ने राज्यों की हिस्सेदारी में किया इजाफा
बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी की राज्य सरकारों के प्रति उदार नीति का जिक्र करते हुए राजस्व का डाटा पेश किया. उन्होंने कहा कि 2014 के पहले केंद्र में जब कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब राज्यों को सिर्फ 60.24 प्रतिशत ही कर का हिस्सा मिलता था. शेष राशि केंद्र अपने पास रखती थी लेकिन पीएम मोदी ने इस धारणा को बदला. अब देश में राज्यों को 88.53 प्रतिशत राजस्व मिल रहा है. फिर भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खदानों का संचालन शुरू कराने, नई नीलामी करने और खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में विफल रही है. खदानें बंद रखकर, नीलामी की प्रक्रिया रोककर और हर समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराकर राज्य सरकार झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से लगाए गए अतिरिक्त करों का खनिज उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है. ऐसे में सरकार को पहले अपनी नीतियों और खनन क्षेत्र की बदहाल स्थिति का जवाब देना चाहिए.
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