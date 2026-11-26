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Jharkhand Assembly Special Session: MMDR संशोधन पर झारखंड सरकार के संकल्प के खिलाफ उतरे बाबूलाल मरांडी

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( सौ. JVSTV )

रांचीः झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में MMDR संशोधन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश राजकीय संकल्प के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ा विरोध जताया.

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे के बहाने राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले संसाधनों और अनुदान का सही इस्तेमाल नहीं करने वाली राज्य सरकार अब राजस्व में संभावित कमी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है. बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चुनौती देते हुए केंद्र से पिछले वर्षों में मिले कर हस्तांतरण, अनुदान, उनके उपयोग, लंबित परियोजनाओं और विकास कार्यों के परिणामों का विस्तृत श्वेत पत्र सदन में पेश करने की मांग की.