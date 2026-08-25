ETV Bharat / state

रांची सदर सीओ से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कहा- एकतरफा कार्रवाई से बाज आएं पदाधिकारी, नहीं तो धरने पर बैठेंगे

सदर सीओ से बात करते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )