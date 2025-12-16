ETV Bharat / state

धान खरीदारी में हो रही गड़बड़ी! नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

झारखंड में धान खरीदारी में हो रही गड़बड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.

Leader of Opposition Babulal Marandi letter to CM regarding irregularities in paddy procurement in Jharkhand
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर से धान खरीदारी शुरू की गई है. सरकार ने पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर इस बार धान खरीद को लेकर कई परिवर्तन भी किए हैं.

इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. जिसमें पिछले साल गुमला जिला के एक लैम्प्स में हुए गड़बड़ी की जांच कर दोषी अधिकारी और कर्मियों पर कारवाई करने का आग्रह किया है.

Leader of Opposition Babulal Marandi letter to CM regarding irregularities in paddy procurement in Jharkhand
बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पिछले वर्ष कृषकों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत गुमला जिला में कृषकों से धान खरीदारी की गई थी. लेकिन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, लैम्पस अध्यक्ष व सचिव, राज्य खाद्य निगम में कार्यरत कम्पयूटर ऑपरेटर सोनु कुमार वर्मा द्वारा मिलीभगत कर वास्तविक कृषकों को लाभ न पहुंचाकर बिचौलियों अथवा अपने जान-पहचान के लोगों को लाभान्वित किया गया. E-Uparjan Portal निबंधित कृषकों का अंचल से भूमि सत्यापन किए बगैर जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी गुमला के द्वारा कृषकों को भुगतान कर दिया गया.

इस गंभीर मामले को वास्तविक किसानों द्वारा उपायुक्त गुमला को आवेदन देकर इसकी जांच कराने का आग्रह किया गया. जिसके बाद उपायुक्त गुमला ने इसकी जांच के लिए अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर धान खरीददारी में हुई अनियमितता की जांच कराई. जांच प्रतिवेदन में यह सामने आया कि धान खरीददारी में भारी अनियमितता हुई है. जिसमें जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, लैम्पस सचिव एवं राज्य खाद्य निगम में कार्यरत कम्पूयटर ऑपरेटर सोनु कुमार वर्मा की संलिप्तता से यह घोटाला किया गया है.

जांच प्रतिवेदन में इन पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर विलम्बन एवं कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई. लेकिन अब तक इन भ्रष्ट पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज भी कम्पूयटर ऑपरेटर अपने पद पर बने रहकर अनियमितता कर रहे हैं, जो गंभीर मामला है.

गुमला में दोषी पदाधिकारी और कर्मी पर हो एफआईआर- बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को लिखा है कि पिछले साल गुमला जिला के पालकोट अंचल के विभिन्न लैम्पसों में धान खरीददारी में भारी अनियमितता बरती गई है. लाभुक कृषक के नाम वास्तविक जमीन के रकबे को अधिक दिखाकर धान खरीददारी की गई. इस तरह प्रति क्विंटल लगभग 600-700 रुपये का गबन किया गया जबकि किसान बाजार में 1600 से 1700 रुपये/प्रति क्विंटल धान बेच देते हैं. चूंकि सरकार समय पर धान किसानों से नहीं खरीदती है.

जांच रिपोर्ट में लाभुक किसानों के नाम निबंधित जमीन और उनके नाम पर धान खरीददारी की मात्रा अंकित है. जिसमें इनलोगों द्वारा गड़बड़ियां की गई हैं. लाभुक किसानों के नाम वास्तविक जमीन रकवा में उलटफेर कर उनके नाम पर खरीददारी दिखाकर एक-एक अंचल में करोड़ों रुपये का गबन किया गया है.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे पूरे प्रदेशभर के किसानों द्वारा जानकारियाँ मिल रही है कि हरेक जिला में कमोवेश ऐसा ही घोटाला किया जा रहा है. इसमें जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, लैम्पस/पैक्स सचिव, एवं कम्पूयटर ऑपरेटर की भूमिका है. ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी साजिश राज्य के शीर्षस्थ पदाधिकारी या सरकार में बैठे नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं है.

इसलिए गुमला जिला में धान खरीददारी में हुई अनियमितता की जांच कमेटी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त की जाए एवं पूरे राज्य में इस वर्ष आज से धान खरीददारी में पारदर्शिता रहे. इसके लिए सक्षम पदाधिकारी को जिम्मेवारी देकर इसकी निगरानी की जाए. जिससे वास्तविक लाभुक किसानों को उनके नाम अंकित जमीन के अनुपात में अंचल से सत्यापन कराकर धान खरीददारी हो एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में शुरू हुई धान की खरीदी, 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकार खरीदेगी धान, करीब 60 लाख क्विंटल का है लक्ष्य

इसे भी पढ़ें- झारखंड में धान पर बोनस का सच! साल दर साल राशि में हो रही है कटौती, भाजपा ने उठाए सवाल, सत्ताधारी दलों ने दिया जवाब

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में 15 दिसंबर से होगी धान की खरीद, गांव में बिचौलिए भी हो गए हैं सक्रिय

TAGGED:

RANCHI
IRREGULARITIES IN PADDY PROCUREMENT
BABULAL MARANDI LETTER TO CM
किसानों से धान की खरीदारी
PADDY PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.