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नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाबः 302 बालू घाटों की नीलामी के बावजूद 288 घाट बंद

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )

रांचीः नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू घाटों के संचालन, होल्डिंग टैक्स वसूली और सड़क निर्माण परियोजनाओं की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है.

उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री को सम्बोधित करते हुए कहा है कि अफसरों के भरोसे कुर्सी चल सकती है, जवाबदेही से छुट्टी नहीं मिल सकती! नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में 302 बालू घाटों की नीलामी के बावजूद 288 घाट बंद! नीलामी का ढोल बज गया लेकिन जरूरी स्वीकृतियों की फाइलें वहीं अटकी हैं.