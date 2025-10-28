ETV Bharat / state

JSSC-CGL पेपर लीक मामले पर बाबूलाल मरांडी का आरोप, कहा- आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार कर रही सरकार

JSSC-CGL पेपर लीक मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है.

Leader of Opposition Babulal Marandi big allegation regarding JSSC CGL paper leak case
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 11:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः JSSC-CGL पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में किंगपिन को राज्य सरकार बचा रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है.

बाबूलाल मरांडी की दलील है कि JSSC-CGL पेपर लीक प्रकरण को संतोष कुमार मस्ताना, प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सेवा ने मुखरता से उठाया था. उन्होंने कई सबूत भी दिए थे लेकिन आश्चर्य की बात है कि सीआईडी ने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पेपर लीक की इस लड़ाई को सड़क से कोर्ट तक ले जाने वाले शिक्षक को सीआईडी की ओर से बार-बार नोटिस दिया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सीआईडी के स्तर पर पेपर लिक से जुड़े सारे तथ्य और सबूत मिटाए जा रहे हैं. साथ ही गवाहों को डरा धमका कर बयान को बदला जा रहा है. उनका आरोप है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है.

हाईकोर्ट में होनी है मामले की सुनवाई

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 29 अक्टूबर को केस की हाई कोर्ट में सुनवाई है. इधर, आज गिरफ्तार किया जा रहा है. शुरुआत में आयोग ने कहा था कि सारे सबूत से छेड़छाड़ किया गया है. उसके बाद FSL रिपोर्ट से स्पष्ट है कि किसी भी मोबाइल में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है. छात्रों ने नेपाल में पेपर लीक का कनेक्शन बताया था. बाद में CID ने खुद स्वीकार किया कि नेपाल 28 लोग गए थे और उसमें से बहुत सारे छात्र पास भी किए.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबूत के तौर पर दिए गए मोबाइल में मिले अधिकतर प्रश्नों के उत्तर का मिलान भी सही पाया गया पर अब सीआईडी कोर्ट में इसे महज गेस क्वेश्चन साबित करने कर तुली है. हर तथ्य को शुरू से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है. शुरुआत से ही इस से स्पष्ट है कि इस पेपर लीक प्रकरण में किंगपिन को बचाकर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार कर उनकी आवाज को दबाना चाहती है.

संपादक की पसंद

