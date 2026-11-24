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बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरू पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधि-विधान से की पूजा-अर्चना

बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरू धोरोमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए. ( ETV Bharat )

बोकारोः जिला में गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित लुगुबुरू धोरोमगढ़ में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर मत्था टेका और सरना धर्मस्थल पर अपनी आस्था प्रकट की.

22 से 24 नवंबर तक आयोजित इस राजकीय महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. बाबूलाल मरांडी के आगमन को लेकर भी लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. मांदर की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और सरना धर्म के जयघोष से पूरा लुगु पहाड़ भक्तिमय माहौल में सराबोर है.