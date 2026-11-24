बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरू पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधि-विधान से की पूजा-अर्चना
बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरू धोरोमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए.
Published : November 24, 2026 at 4:52 PM IST
बोकारोः जिला में गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित लुगुबुरू धोरोमगढ़ में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर मत्था टेका और सरना धर्मस्थल पर अपनी आस्था प्रकट की.
22 से 24 नवंबर तक आयोजित इस राजकीय महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. बाबूलाल मरांडी के आगमन को लेकर भी लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. मांदर की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और सरना धर्म के जयघोष से पूरा लुगु पहाड़ भक्तिमय माहौल में सराबोर है.
श्रद्धालुओं के लिए 16 निशुल्क बसों की व्यवस्था
इस महासम्मेलन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष परिवहन व्यवस्था की गई है. 22 से 24 नवंबर तक बोकारो, चंद्रपुरा, गोमिया और रांची रोड से 16 निशुल्क बसों का परिचालन किया जा रहा है. उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि सभी बसें 24 घंटे सेवा दे रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो.
सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम
देशभर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. तीन दिवसीय महासम्मेलन को लेकर लुगुबुरू धोरोमगढ़ में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है. मांदर की गूंज और श्रद्धालुओं की भारी मौजूदगी के बीच सरना धर्म महासम्मेलन पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ आयोजित हो रहा है.
इसे भी पढे़ं- 26वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलनः पूरे ललपनिया में उत्सव जैसा माहौल
इसे भी पढे़ं- अंतरराष्ट्रीय धोरोमगाढ़ महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोगों में उत्साह
इसे भी पढे़ं- दो दिनों तक पारसनाथ में चलेगा 'मरांग बुरु' धोरोमगढ़ महासम्मेलन, सीएम होंगे शामिल