दिल्ली विधानसभा में 'विपक्ष की आवाज कुचलने' का आरोप, नेता विपक्ष आतिशी बोलीं- लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं. उम्मीद है वह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.
Published : March 22, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि संविधान की भावना के भी विपरीत है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष को सदन में बोलने से रोका गया तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर जनता की आवाज बुलंद करेगी.
उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट संतुलन स्थापित करता है. सरकार केवल सत्तारूढ़ दल की होती है, लेकिन विधानसभा और संसद पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं. दिल्ली विधानसभा जैसे मंच इसलिए बनाए गए हैं, ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकें और जनहित के मुद्दों को सामने रख सकें. विपक्ष का काम ही है सरकार से जवाब मांगना, लेकिन आज उसी आवाज को दबाया जा रहा है.
बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने में लगी है। एक तरफ़ एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है।— AAP (@AamAadmiParty) March 22, 2026
दूसरी तरफ़ संसद और विधानसभा के अंदर भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
दिल्ली में पहले ही सत्र में विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के… pic.twitter.com/UnqQE9BUww
राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश: आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को कमजोर करने के लिए दोहरी रणनीति अपना रही है. एक ओर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा और संसद के अंदर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. विपक्ष के नेताओं को डराने, उनके खिलाफ केस दर्ज करने और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं. दिल्ली विधानसभा में पिछले एक साल से विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. आठवीं विधानसभा के पहले सत्र से ही विपक्षी विधायकों के साथ अभूतपूर्व कार्रवाई की गई. पहली बार ऐसा हुआ कि न केवल विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया, बल्कि विधानसभा परिसर से भी बाहर कर दिया गया और भारी पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए ताकि वे अंदर प्रवेश न कर सकें.
पिछले विधानसभा सत्र में भी हमारे चार विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि हमारे विधायक अजय दत्त को विधानसभा मार्शलों द्वारा रोका जा रहा था। इसके ख़िलाफ़ जब विधायकों ने आवाज़ उठाई, तो उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया।— AAP (@AamAadmiParty) March 22, 2026
विधायक कुलदीप कुमार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के… pic.twitter.com/mS67hLbOs7
चार विधायकों के निलंबन पर घमासान: आतिशी ने चार आप विधायकों के निलंबन को पूरी तरह “असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक” बताया. जिन विधायकों को निलंबित किया गया, उनमे संजय झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन विधायकों को केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी विधायक को सदन में प्रवेश दिलाने की मांग उठाई थी. पहले तीन दिन का निलंबन दिया गया और बाद में पूरे सत्र के लिए बढ़ा दिया गया.
बीजेपी दिल्ली विधानसभा में AAP के विधायकों की आवाज़ दबाएगी, तो हम सड़कों पर लोगों के मुद्दे उठाएंगे।— AAP (@AamAadmiParty) March 22, 2026
बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बिजली नहीं आ रही है, महिलाओं के पिंक कार्ड नहीं बन रहे हैं, और सड़कें टूटी हुई हैं। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि हम दिल्ली की आवाज़ उठाएँ।… pic.twitter.com/36vPWIn0gp
स्पीकर से मुलाकात, निष्पक्षता की अपील: आतिशी ने बताया कि आप प्रतिनिधिमंडल ने विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं. उन्होंने कहा, स्पीकर किसी एक पार्टी के नहीं होते, वह पूरे सदन के संरक्षक होते हैं. हमें उम्मीद है कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे और सभी विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे.
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