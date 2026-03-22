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दिल्ली विधानसभा में 'विपक्ष की आवाज कुचलने' का आरोप, नेता विपक्ष आतिशी बोलीं- लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि संविधान की भावना के भी विपरीत है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष को सदन में बोलने से रोका गया तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर जनता की आवाज बुलंद करेगी.

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट संतुलन स्थापित करता है. सरकार केवल सत्तारूढ़ दल की होती है, लेकिन विधानसभा और संसद पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं. दिल्ली विधानसभा जैसे मंच इसलिए बनाए गए हैं, ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकें और जनहित के मुद्दों को सामने रख सकें. विपक्ष का काम ही है सरकार से जवाब मांगना, लेकिन आज उसी आवाज को दबाया जा रहा है.

राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश: आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को कमजोर करने के लिए दोहरी रणनीति अपना रही है. एक ओर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा और संसद के अंदर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. विपक्ष के नेताओं को डराने, उनके खिलाफ केस दर्ज करने और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं. दिल्ली विधानसभा में पिछले एक साल से विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. आठवीं विधानसभा के पहले सत्र से ही विपक्षी विधायकों के साथ अभूतपूर्व कार्रवाई की गई. पहली बार ऐसा हुआ कि न केवल विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया, बल्कि विधानसभा परिसर से भी बाहर कर दिया गया और भारी पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए ताकि वे अंदर प्रवेश न कर सकें.