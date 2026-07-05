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RSSB LDC 2026 Exam : राजस्थान के 38 जिलों में शुरू हुई LDC भर्ती परीक्षा, 5.80 लाख अभ्यर्थी आजमा रहे भाग्य

त्रिस्तरीय जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कैंडिडेट्स को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया.

कैंडिडेट्स की चेकिंग करते स्टाफ
कैंडिडेट्स की चेकिंग करते स्टाफ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 10:34 AM IST

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Updated : July 5, 2026 at 11:20 AM IST

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जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शामिल एलडीसी ग्रेड-2/जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा शुरू हुई. प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में करीब 5.80 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है. पहली पारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 10,664 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध: एलडीसी ग्रेड-2/जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर 38 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली. निर्धारित समय से काफी पहले अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे. प्रवेश से पहले त्रिस्तरीय जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया. परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट ग्लासेस सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा.

LDC भर्ती परीक्षा शुरू (ETV Bharat Jaipur)

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पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी: परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय में विशेष कमांड सेंटर स्थापित किया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके साथ ही प्रत्येक जिले में भी अलग-अलग कमांड सेंटर बनाए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा सके. सभी परीक्षा केंद्रों और परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है. बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के चयन और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. सभी केंद्र ऐसे संस्थानों में बनाए गए हैं, जहां पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा सके.

त्रिस्तरीय जांच के बाद दी गई एंट्री
त्रिस्तरीय जांच के बाद दी गई एंट्री (ETV Bharat Jaipur)

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दोनों पेपर एक ही केंद्र पर: एक केंद्र पर परीक्षा प्रभारी रहे राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग की गई है और इसके बाद शिक्षकों की ओर से उनकी फोटो आईडी से भी मैच किया गया. जिन अभ्यर्थियों की फोटो आईडी मैच नहीं हो रही उनसे अंडरटेकिंग भी भरवाई गई है. साथ ही अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक भी किया गया. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में दो पेपर होने हैं और छात्रों को एग्जाम सेंटर के लिए भटकना न पड़े, इस वजह से दोनों पेपर एक ही केंद्र पर रखा गया है.

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वहीं, एडिशनल सेंटर सुपरिटेंडेंट नेहा भट्ट ने बताया कि आजकल छात्रों के पास कई हाईटेक डिवाइस मौजूद रहती है ऐसे में विशेष रूप से मेटाग्लासेस ब्लूटूथ डिवाइसेज पर निगाहें रखी गई है. परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया. किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन उपकरण पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. इसके अलावा कपड़ों में बड़े बटन, मेटल बटन वाले कपड़े, आभूषण, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, स्टोल आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई. प्रदेशभर में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

Last Updated : July 5, 2026 at 11:20 AM IST

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