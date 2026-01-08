ETV Bharat / state

लखनऊ के हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में चलेगा बुलडोजर, अवैध निर्माण पर LDA सख्त, नोटिस के बाद गिराए जाएंगे

लखनऊ : नगर निगम और पुलिस के बाद अब हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) भी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. खासतौर पर घंटाघर के आसपास बड़े प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया जाएगा और ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी. जिसको लेकर नोटिस जल्द दिए जाएंगे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऐतिहासिक हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में बढ़ते अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है. इस जोन में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, घंटाघर (क्लॉक टावर), चित्रशाली और अन्य ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं. यह लखनऊ की नवाबी विरासत का प्रमुख केंद्र है.

स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहां सौंदर्यीकरण, फसाड लाइटिंग, खुशबू पार्क और अन्य विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन अवैध निर्माण और अतिक्रमण इन प्रयासों को बाधित कर रहे हैं. LDA अधिकारियों के अनुसार, जोन में अनधिकृत दुकानें, टिन शेड, अतिक्रमणकारी वेंडिंग, अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जे जैसी समस्याएं आम हैं. यह न केवल पैदल यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र की सौंदर्यता और ऐतिहासिक महत्व को भी क्षति पहुंचा रहे हैं.