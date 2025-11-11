ETV Bharat / state

लखनऊ में 12 अवैध प्लॉटिंग पर चला LDA का बुलडोजर, 50 बीघा क्षेत्रफल में डेवलप कर रहे थे कॉलोनी

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने मंगलवार को काकोरी क्षेत्र में 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 12 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया. वहीं, ठाकुरगंज, दुबग्गा व माल में 6 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये गये. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-3 एवं जोन-7 की टीम ने की.

प्रवर्तन जोन तीन के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि फिरोज, अब्बास, अमरजीत, इरशाद, हाफिज व अन्य द्वारा काकोरी में 12 अलग-अलग स्थानों पर 50 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी डेवलप की जा रही थी. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी. विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल, साइट ऑफिस व गेट आदि को ध्वस्त कर दिया गया.

प्रवर्तन जोन सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि ठाकुरगंज में पांच अवैध व्यावसायिक बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गयी. इसमें मो दानियाल द्वारा ऐरा मेडिकल कॉलेज के पास 200 वर्गमीटर, दानिश द्वारा हरदोई रोड पर 200 वर्गमीटर, भूपेन्द्र गुप्ता द्वारा क्लेक्शन कॉलोनी में 300 वर्गमीटर व सीएल गौतम द्वारा बरौरा हुसैनबाड़ी में 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर दुकानों व कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, जिन्हें सील कर दिया गया.