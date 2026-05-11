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लखनऊ में सीतापुर रोड पर 15 लाख रुपये में मिलेगा घर, शिया पीजी कॉलेज के पास LDA बनाएगा फ्लैट्स, जानिए खासियत

एलडीए सीतापुर रोड पर लगभग 900 एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस भवन बनाएगा. जिनकी कीमत 15 लाख से 35 लाख रुपये तक होगी.

शिया पीजी कॉलेज के पास LDA बनाएगा फ्लैट्स.
शिया पीजी कॉलेज के पास LDA बनाएगा फ्लैट्स. (Photo Credit; LDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:58 PM IST

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लखनऊ : मध्यम और अल्प आय वर्ग को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एलडीए बड़ी पहल करने जा रहा है. इसके अंतर्गत एलडीए सीतापुर रोड पर लगभग 900 एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस भवन बनाएगा. जिनकी कीमत 15 लाख से 35 लाख रुपये तक होगी.

इससे आम नागरिकों को शहर में आबादी के बीच इतनी प्राइम लोकेशन पर बेहतरीन आवासीय सुविधा मिल सकेगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस परियोजना पर मुहर लगा दी है. अब जल्द ही बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया करायी जाएगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सीतापुर रोड पर शिया पीजी कॉलेज के पास कब्जा मुक्त कराई गई लगभग 16,000 वर्गमीटर जमीन पर यह ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित की जाएगी. जिसके लिए विस्तृत कार्ययोजना व ले-आउट प्लान तैयार कराया गया है.

आवास का सपना होगा साकार : उन्होंने बताया कि यहां 582 एलआईजी व 336 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के भवन निर्मित किये जाएंगे. एलआईजी भवन 2 बीएचके के होंगे, जिनका क्षेत्रफल लगभग 50 वर्गमीटर होगा. 2 बीएचके के भवन की कीमत लगभग 35 लाख रुपये होगी. वहीं, 1 बीएचके के ईडब्ल्यूएस भवन लगभग 38 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये रखी जाएगी. इससे मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए शहर में अपने आवास का सपना साकार हो सकेगा.

प्राइम लोकेशन पर बनेंगे किफायती भवन : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह प्रोजेक्ट शिया पीजी कॉलेज के पास मुख्य सीतापुर रोड पर होगा, जिससे लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. साथ ही यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, मॉल, बाजार, रेलवे स्टेशन, सब्जी एवं फल मंडी आदि सभी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। इससे इस परियोजना की लोकेशन बेहद प्राइम होगी, जबकि भवनों की कीमत किफायती होगी.

बेसमेंट व स्टिल्ट पार्किंग होगी : उपाध्यक्ष ने बताया कि इस आवासीय परियोजना में सभी टावर आपस में इंटर कनेक्ट होंगे. जिससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी. अपार्टमेंट्स में 8 पैसेंजर लिफ्ट और 3 सर्विस लिफ्ट का प्रावधान किया जाएगा. योजना में 600 से अधिक वाहनों के लिए बेसमेंट व स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी. इसके अलावा लगभग 3,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्क एवं ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा.

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