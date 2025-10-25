ETV Bharat / state

लखनऊ में है 'अपने घर' की तलाश, LDA ने लॉन्च की ये स्कीम, 3 नवंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

लखनऊ : डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के भवनों की लॉटरी 10 एवं 11 नवंबर को होगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं. लॉटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा. जहां पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली जाएंगी. पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा.

बनाए गए हैं 72 फ्लैट : डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से खाली कराई गई लगभग 2,314 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना में ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाये गये हैं. योजना की लोकेशन काफी प्राइम है. 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित इस योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकन्दरबाग एवं हजरतगंज चौराहा महज पांच से 10 मिनट की दूरी पर है.

3 नवंबर तक होगी पंजीकरण : ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन भवनों की कीमत 10.70 लाख रुपये रखी गयी है. योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था व दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है. एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के भवनों के लिए 4 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था, जोकि 3 नवंबर तक खुला रहेगा. इच्छुक लोग एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से भवनों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे. इसके लिए भवन के अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी.