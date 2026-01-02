लखनऊ में मेट्रो कास्टिंग यार्ड के लिए LDA देगा 12.5 हेक्टेयर जमीन, दुबग्गा मछली मंडी वरूण विहार योजना में होगी शिफ्ट
LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मेट्रो के अधिकारियों के साथ प्राधिकरण व नजूल भूमि के प्रस्तावों की समीक्षा की.
लखनऊ : मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए अस्थायी कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) 12.5 हेक्टेयर जमीन देगा. LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना के लिए दी जाने वाली प्राधिकरण व नजूल भूमि के प्रस्तावों की समीक्षा की.
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बसंतकुंज योजना के सेक्टर-के में 6 हेक्टेयर और राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रबंध नगर योजना में निर्मित की गयी अस्थायी पार्किंग की 6.5 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है. जोकि, सहमति बनने पर मेट्रो के अस्थायी कास्टिंग यार्ड के लिए हस्तांतरित कर दी जाएगी.
इसके अलावा मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए बसंतकुंज योजना के सेक्टर-ए के दक्षिणी भाग में लगभग 18 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है. इसमें दुबग्गा मछली मंडी की जमीन भी आ रही है. जिसके एवज में आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित वरूण विहार योजना में मछली मंडी के लिए उतनी ही जमीन दी जाएगी.
बैठक में मेट्रो के अधिकारियों ने चौक, चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग समेत कुछ अन्य स्थानों पर भी भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया. इस पर उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि जल्द से जल्द प्रस्तावित जगहों का सर्वे करके भूमि हस्तांतरित करने की एनओसी जारी कर दी जाए.
उपाध्यक्ष ने कहा, इसके अलावा जो प्रस्ताव नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि से सम्बंधित हैं, उनके रिकॉर्ड एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दिये जाएं. बैठक में अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा समेत प्राधिकरण व मेट्रो के अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.
