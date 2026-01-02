ETV Bharat / state

लखनऊ में मेट्रो कास्टिंग यार्ड के लिए LDA देगा 12.5 हेक्टेयर जमीन, दुबग्गा मछली मंडी वरूण विहार योजना में होगी शिफ्ट

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक. ( Photo Credit; LDA )