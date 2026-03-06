ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने LDA बनाएगा पार्क व्यू अपार्टमेंट्स, कल से होगा रजिस्ट्रेशन, जानिए फ्लैट्स की कीमत

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बसंतकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाएगा. पार्क व्यू अपार्टमेंट्स नाम से बनने वाले इस अपार्टमेंट में लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर के कुल 364 प्रीमियम फ्लैट्स होंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी कर दिये हैं.

7 मार्च से 6 अप्रैल तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्क व्यू अपार्टमेंट्स की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. यह पुराने लखनऊ के घनी आबादी के पास वाले क्षेत्र में बनेगा, जहां वर्तमान में आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी जगह मिलना मुश्किल है. पार्क व्यू अपार्टमेंट, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने है, जहां से कुछ ही दूरी पर ग्रीन कॉरिडोर, आईआईएम रोड, दुबग्गा रोड और चौक जैसे महत्वपूर्ण एरिया जुड़े हैं.

3 बीएचके के 4 टावर में बनेंगे : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग 13,350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले पार्क व्यू अपार्टमेंट्स में कुल 4 टावर होंगे, जिसमें टावर ए एवं बी में 16-16 फ्लोर, टावर सी में 20 फ्लोर तथा टावर डी 17 फ्लोर का होगा. अपार्टमेंट में 3 बीएचके एवं 3 बीएचके + सर्वेंट श्रेणी के कुल 364 फ्लैट होंगे. हर फ्लैट लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर का होगा, जिसमें 3 बीएचके की कीमत लगभग 75 लाख रुपये एवं 3 बीएचके + सर्वेंट श्रेणी की कीमत लगभग 95 लाख रुपये से शुरू होगी.