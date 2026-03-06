लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने LDA बनाएगा पार्क व्यू अपार्टमेंट्स, कल से होगा रजिस्ट्रेशन, जानिए फ्लैट्स की कीमत
7 मार्च से 6 अप्रैल तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण होगा. इस प्रोजेक्ट में लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर के कुल 364 प्रीमियम फ्लैट्स होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 9:42 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बसंतकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाएगा. पार्क व्यू अपार्टमेंट्स नाम से बनने वाले इस अपार्टमेंट में लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर के कुल 364 प्रीमियम फ्लैट्स होंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी कर दिये हैं.
7 मार्च से 6 अप्रैल तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.
उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्क व्यू अपार्टमेंट्स की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. यह पुराने लखनऊ के घनी आबादी के पास वाले क्षेत्र में बनेगा, जहां वर्तमान में आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी जगह मिलना मुश्किल है. पार्क व्यू अपार्टमेंट, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने है, जहां से कुछ ही दूरी पर ग्रीन कॉरिडोर, आईआईएम रोड, दुबग्गा रोड और चौक जैसे महत्वपूर्ण एरिया जुड़े हैं.
3 बीएचके के 4 टावर में बनेंगे : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग 13,350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले पार्क व्यू अपार्टमेंट्स में कुल 4 टावर होंगे, जिसमें टावर ए एवं बी में 16-16 फ्लोर, टावर सी में 20 फ्लोर तथा टावर डी 17 फ्लोर का होगा. अपार्टमेंट में 3 बीएचके एवं 3 बीएचके + सर्वेंट श्रेणी के कुल 364 फ्लैट होंगे. हर फ्लैट लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर का होगा, जिसमें 3 बीएचके की कीमत लगभग 75 लाख रुपये एवं 3 बीएचके + सर्वेंट श्रेणी की कीमत लगभग 95 लाख रुपये से शुरू होगी.
स्वीमिंग पूल, 455 वाहनों की पार्किंग : विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, पावर बैकअप, 455 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की सुविधा होगी. इसके अलावा अपार्टमेंट्स से ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल सामने ही दिखाई देगा. साथ ही लोगों की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कैम्पस में ही कॉमर्शियल स्पेस भी बनेगा.
तीन साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट : पार्क व्यू अपर्टमेंट्स का निर्माण तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और पांच साल के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा. फ्लैट के लिए पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को आवंटन के पश्चात 36 महीने की किश्तों में पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी. वहीं, 45 से 90 दिनों में पूर्ण धनराशि जमा करने पर 6 से 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
यह भी पढ़ें : अंबेडकरनगर में चौकीदार के बेटे ने UPSC में पाई 316वीं रैंक, चौथे प्रयास में मिली सफलता, गांव में जश्न