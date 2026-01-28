ETV Bharat / state

लखनऊ में लग्जरी फ्लैट खरीदने का मौका, LDA बनाएगा ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट, जानिए कीमत

लखनऊ में लग्जरी अपार्टमेंट बनेगा. ( LDA )

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐशबाग में मिल रोड पर 27 मंजिला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाएगा. ऐशबाग स्क्वायर नाम से बनने वाले इस अपार्टमेंट में लगभग 1900 वर्ग फीट क्षेत्रफल के कुल 384 लग्जरी फ्लैट्स होंगे. 28 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशनः एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं. जिसके तहत 29 जनवरी से 28 फरवरी तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण किया जा सकता है. पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी. आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत राशि होगी. ऐशबाग स्क्वायर का लेआउट. (LDA) हर सुविधाएं पास में होंगीः एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि ऐशबाग स्क्वायर की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. यह पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनेगा, जहां वर्तमान में आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी जगह मिलना मुश्किल है. योजना से कुछ ही दूरी पर चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और नाका, आलमबाग एवं अमीनाबाद जैसे महत्वपूर्ण बाजार मिल जाएंगे. अपार्टमेंट के निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमाण्ड सर्वे कराया गया था. जिसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है.