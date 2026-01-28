ETV Bharat / state

लखनऊ में लग्जरी फ्लैट खरीदने का मौका, LDA बनाएगा ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट, जानिए कीमत

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जारी किये आदेश, 29 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे लोग

लखनऊ में लग्जरी अपार्टमेंट बनेगा.
लखनऊ में लग्जरी अपार्टमेंट बनेगा. (LDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐशबाग में मिल रोड पर 27 मंजिला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाएगा. ऐशबाग स्क्वायर नाम से बनने वाले इस अपार्टमेंट में लगभग 1900 वर्ग फीट क्षेत्रफल के कुल 384 लग्जरी फ्लैट्स होंगे.

28 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशनः एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं. जिसके तहत 29 जनवरी से 28 फरवरी तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण किया जा सकता है. पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी. आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत राशि होगी.

ऐशबाग स्क्वायर का लेआउट.
ऐशबाग स्क्वायर का लेआउट. (LDA)

हर सुविधाएं पास में होंगीः एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि ऐशबाग स्क्वायर की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. यह पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनेगा, जहां वर्तमान में आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी जगह मिलना मुश्किल है. योजना से कुछ ही दूरी पर चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और नाका, आलमबाग एवं अमीनाबाद जैसे महत्वपूर्ण बाजार मिल जाएंगे. अपार्टमेंट के निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमाण्ड सर्वे कराया गया था. जिसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

ऐशबाग स्क्वायर का लेआउट.
ऐशबाग स्क्वायर का लेआउट. (LDA)

27 मंजिला के 4 टावर बनेंगेः एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि लगभग 17,910 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले ऐशबाग स्क्वायर में कुल 4 टावर होंगे, प्रत्येक टावर 27 मंजिल का होगा. इनमें 3 बीएचके एवं स्टडी श्रेणी के 384 फ्लैट होंगे. प्रत्येक फ्लैट लगभग 1900 वर्ग फीट क्षेत्रफल का होगा, जिसकी कीमत 1.11 करोड़ रुपये से शुरू होगी.

सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, 600 वाहनों की पार्किंगः विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, पावर बैकअप, 600 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की सुविधा होगी. साथ ही लोगों की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कैम्पस में ही दुकानें भी बनेंगी.

3 वर्ष में पूरा होगा प्रोजेक्टः ऐशबाग स्क्वायर का निर्माण 03 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 5 वर्ष के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा. फ्लैट के लिए पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को आवंटन के बाद 36 महीने की किस्तों में पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी. 45 से 90 दिनों में पूर्ण धनराशि जमा करने पर 6 से 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

इसे भी पढ़ें-रूमी गेट से पांच गुना ऊंची होगी LDA की नई ग्रुप हाउसिंग, बनाए जा रहे 300 लग्जरी फ्लैट्स

TAGGED:

AISHBAGH SQUARE APARTMENT
LDA LUXURY FLATS
LUXURY FLAT SALE IN LUCKNOW
लखनऊ में लग्जरी फ्लैट रजिस्ट्रेशन
LDA LUXURY FLAT IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.