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LDA की वेलनेस सिटी; किसानों के लिए बड़ा तोहफा, 10 एकड़ पर मिलेगा दोगुना लाभ

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपनी महत्वाकांक्षी वेलनेस सिटी योजना में किसानों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है. योजना में लैंड पूलिंग के तहत 10 एकड़ या उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को अब 25 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत विकसित भूमि वापस दी जाएगी. इससे किसानों को सीधे दोगुना फायदा होगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अधिक भूमि देने वाले काश्तकारों को ग्रीन कॉरिडोर के पास सबसे प्राइम लोकेशन पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर के पास की भूमि को आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के मध्य 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी बसाई जा रही है. इसके लिए ग्राम बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा और मस्तेमऊ की भूमि चिन्हित की गई है. इसे मेडी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ विपासना और मेडिटेशन सेंटर भी होंगे.

वर्तमान में लैंड पूलिंग से भूमि जुटाने का कार्य चल रहा है. अब तक लगभग 200 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जो योजना के लिए सकारात्मक संकेत है. प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से 125 किसानों को विकसित भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं. अगले महीने फिर लगभग 200 भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी. 10 एकड़ से अधिक भूमि देने वाले किसानों के भूखंड के आसपास बाह्य विकास का पूरा कार्य एलडीए कराएगा.



वेलनेस सिटी के चार मुख्य मार्गों को निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. शहीद पथ से किसान पथ के बीच 6.5 किलोमीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर अब आकार लेने लगा है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से महज 0.5 किमी दूर इस योजना में ट्रैफिक के लिए 60 मीटर से 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं.