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LDA की वेलनेस सिटी; किसानों के लिए बड़ा तोहफा, 10 एकड़ पर मिलेगा दोगुना लाभ

लैंड पूलिंग के तहत 10 एकड़ या उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को अब 50 प्रतिशत विकसित भूमि वापस होगी

वेलनेस सिटी का मॉडल.
वेलनेस सिटी का मॉडल. (Photo Credit; LDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 2:42 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपनी महत्वाकांक्षी वेलनेस सिटी योजना में किसानों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है. योजना में लैंड पूलिंग के तहत 10 एकड़ या उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को अब 25 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत विकसित भूमि वापस दी जाएगी. इससे किसानों को सीधे दोगुना फायदा होगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अधिक भूमि देने वाले काश्तकारों को ग्रीन कॉरिडोर के पास सबसे प्राइम लोकेशन पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर के पास की भूमि को आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के मध्य 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी बसाई जा रही है. इसके लिए ग्राम बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा और मस्तेमऊ की भूमि चिन्हित की गई है. इसे मेडी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ विपासना और मेडिटेशन सेंटर भी होंगे.

वर्तमान में लैंड पूलिंग से भूमि जुटाने का कार्य चल रहा है. अब तक लगभग 200 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जो योजना के लिए सकारात्मक संकेत है. प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से 125 किसानों को विकसित भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं. अगले महीने फिर लगभग 200 भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी. 10 एकड़ से अधिक भूमि देने वाले किसानों के भूखंड के आसपास बाह्य विकास का पूरा कार्य एलडीए कराएगा.

वेलनेस सिटी के चार मुख्य मार्गों को निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. शहीद पथ से किसान पथ के बीच 6.5 किलोमीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर अब आकार लेने लगा है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से महज 0.5 किमी दूर इस योजना में ट्रैफिक के लिए 60 मीटर से 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं.

सीजी सिटी में कार्निवल 365 और 40 करोड़ का नाला

सीजी सिटी में अर्बन वेट लैंड के पास फुटओवर ब्रिज एरिया में कार्निवल 365 विकसित हो रहा है. उपाध्यक्ष ने इसे 2 माह में संचालित करने के निर्देश दिए हैं. यहां 10 फूड कियॉस्क, बच्चों के लिए इनडोर-आउटडोर गेम्स और झूले होंगे, साथ ही प्रवासी पक्षियों की जानकारी के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा. वहीं सीजी सिटी में 40 करोड़ की लागत से 1500 मीटर लंबा बॉक्स ड्रेन नाला बन रहा है, जिससे 10 से अधिक निजी टाउनशिप की जल निकासी सुधरेगी.

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