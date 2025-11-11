ETV Bharat / state

एलडीए वीसी ने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर किया भरणी अपार्टमेंट; आवंटियों को होगा लाभ, जानिये कितने हैं फ्लैट?

अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से कराया जा रहा था अनुरक्षण का कार्य.

एलडीए वीसी ने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर किया भरणी अपार्टमेंट
एलडीए वीसी ने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर किया भरणी अपार्टमेंट (Photo credit: LDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 9:47 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मानसरोवर योजना स्थित भरणी अपार्टमेंट रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को हैंडओवर कर दिया. एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों को कार्यालय में आमंत्रित करके उन्हें हैंडओवर पत्र सौंपा.

अपार्टमेंट में हैं कुल दो टावर : अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि मानसरोवर योजना स्थित भरणी अपार्टमेंट का निर्माण वर्ष 2019 में पूर्ण हुआ था. इस अपार्टमेंट में कुल दो टावर हैं, जिनमें टू बीएचके एवं थ्री बीएचके के कुल 60 फ्लैट हैं. निर्माण पूर्ण होने से लेकर अब तक अपार्टमेंट में अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा था.

लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने भरणी अपार्टमेंट आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष दीपक नागपाल एवं सचिव अभिषेक श्रीवास्तव समेत अन्य सदस्यों को अपने कार्यालय में हैंडओवर पत्र प्रदान किया. एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि आरडब्ल्यूए द्वारा अनुरक्षण कार्यों का हैंडओवर लेने से सोसाइटी में रहने वाले समस्त आवंटियों को बड़ा लाभ होगा. अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटी वहां की समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, ऐसे में अनुरक्षण कार्य आवंटियों द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किये जाने से समस्याओं का तुरंत व प्रभावशाली तरीके से निराकरण होगा.

डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिये गये पांच लाख रुपये : उन्होंने कहा कि हैंडओवर के तहत काॅर्पस फंड की धनराशि 42,07,908 रुपये भरणी अपार्टमेंट रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं एलडीए सचिव के संयुक्त खाते में एफडीआर एवं पांच लाख रुपये आरडब्ल्यूए के खाते में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिया गया है. इस मौके पर संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह व सहायक अभियन्ता विनीत कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.

LUCKNOW NEWS
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मानसरोवर योजना
