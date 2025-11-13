ETV Bharat / state

हजरतगंज में बनेगा LDA का नया कोर्ट; वीसी ने 1 साल में काम पूरा करने के दिए निर्देश

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि 5.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनेगी. यह तीन मंजिल की होगी.

वीसी ने 1 साल में काम पूरा करने के दिए निर्देश.
वीसी ने 1 साल में काम पूरा करने के दिए निर्देश. (Photo Credit: LDA Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:51 AM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: हजरतगंज में सरोजिनी नायडू पार्क के पास एलडीए का नया कोर्ट बनाया जाएगा. यहां पर अवैध निर्माण से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी. सिस गोमती और ट्रांस गोमती के अधिकारियों के साथ प्रवर्तन जोन की टीम यहां बैठेगी. एलडीए वीसी ने स्थलीय निरीक्षण किया और 1 साल में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में विहित प्राधिकारी न्यायालय लालबाग में प्राधिकरण के पुराने कार्यालय में है. वहां अवैध निर्माण, प्लाटिंग से संबंधित प्रकरण की सुनवाई की जाती है. प्राधिकरण के समस्त प्रवर्तन जोन की टीम इसी कार्यालय में बैठती है.

बीते कुछ महीनों से लालबाग कार्यालय में फैमिली कोर्ट शिफ्ट होने से विहित प्राधिकारी न्यायालय के रूटीन काम में बाधा आ रही है. इसे ध्यान में रखते हुए हजरतगंज में सरोजिनी नायडू पार्क के पास खाली पड़ी 11,300 वर्ग फीट जमीन पर विहित प्राधिकारी न्यायालय के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा है.

वीसी ने बताया कि यह बिल्डिंग तीन मंजिल की होगी. इसमें स्टिल्ट पार्किंग दी जाएगी. भवन के प्रथम तल पर सिस गोमती और ट्रांस गोमती के विहित प्राधिकारी का न्यायालय होगा. दूसरी मंजिल पर पेशकार और संबंधित स्टॉफ बैठेगा.

तीसरी मंजिल पर प्रवर्तन जोन में तैनात अवर अभियंता, सहायक अभियंताओं के लिए कार्यालय बनाए जाएंगे. प्रत्येक फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम, स्टोर व टॉयलेट बनाए जाएंगे. उपाध्यक्ष ने बताया कि बिल्डिंग का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा.

सीजी सिटी में 16 एकड़ में बन रहा पार्क: लखनऊ विकास प्राधिकरण सीजी सिटी के दक्षिणी भाग में एक और नया पार्क बना रहा है. 16 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले इस पार्क को विकसित करने में लगभग 22 करोड़ का खर्च आएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ग्रीन बेल्ट में कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने पार्क में जल्द से जल्द पाथ-वे का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. उपाध्यक्ष ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में पहले से लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना समस्त निर्माण कार्य पूरे कराए जाएं.

यह भी पढ़ें: कोर्ट की अवमानना मामले में वकील को राहत नहीं; जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा?

Last Updated : November 13, 2025 at 10:01 AM IST

TAGGED:

LDA ILLEGAL CONSTRUCTION COURT
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
ILLEGAL CONSTRUCTION COURT LUCKNOW
अवैध निर्माण न्यायालय एलडीए
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.