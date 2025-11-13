ETV Bharat / state

हजरतगंज में बनेगा LDA का नया कोर्ट; वीसी ने 1 साल में काम पूरा करने के दिए निर्देश

वीसी ने 1 साल में काम पूरा करने के दिए निर्देश. ( Photo Credit: LDA Media Cell )