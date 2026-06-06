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दिल्ली होटल में आग से सबक: लखनऊ में बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच करेगा एलडीए

लखनऊ में बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच करेगा एलडीए. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : लखनऊ में होटल, गेस्ट हाउस, मॉल, अस्पताल सहित अन्य बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी. दिल्ली में होटल में आग से हुये दर्दनाक हादसे के बाद एलडीए उपाध्यक्ष (वीसी) प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को प्रवर्तन व अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की.

जिसमें उन्होंने बहुमंजिला इमारतों में जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. बैठक में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी समेत समस्त जोनल अधिकारी उपस्थित रहे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (वीसी) प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, मॉल, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स आदि का संचालन किया जा रहा है. इसके लिए प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किया जाता है.

वहीं, भवनों में आग से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों की निगरानी व अनापत्ति अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत की जाती है. हाल ही में बहुमंजिला इमारतों में हुई अग्नि जनित घटनाओं के दृष्टिगत यह ज़रूरी है कि दोनों विभाग एक साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करें. इसे ध्यान में रखते हुए एलडीए व अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम गठित की गयी है.